Rijaliti učesnik i bivši robijaš Kristijan Golubović proslavio je juče drugi rođendan sina, pa se osvrnuo na naslednika, ali i na svoj odnos sa Kristinom Spalević. Oni su imali turbulencije, ali, kako Kristijan ističe, nastavili su dalje.

- Dve godine naših živaca, našeg truda. Moram da kažem da su mi pre neke stvari smetale, a sada su mi neke stvari normalne, to su mala deca, iskreno. Shvatio sam da najmanje biće na svetu vas nauči nešto novo, dete volite najviše na svetu - rekao je Kristijan prvo o sinu.

- Kristina i ja smo kosmički vezani, ona je mlađa, ja sam stariji, ona je divlja, a mi smo imali razirice, slomila se vaza, ali smo napravili novu i sada smo još jači i boljih. Imamo mi mnogo planova za dalje, a sada iskreno pre neki dan mi je rekla da radi ili da je na terenu, pa ja moram na pijacu - istakao je on o Kristini Spalević.

- MI spremamo neko iznenađenje, biće veoma zanimljivo, videćete, sve nešto kao rijaliti gde ćete nas pratiti iz minuta u minut - rekao je Kristijan na kraju za "Premijeru, vikend specijal".

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

