Slušaj vest

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević vole se kao i prvog dana, a više od decenije su u braku.

Ljubavni par je srušio sve predrasude i postao jedan od najskladnijih na javnoj sceni.

Beskonačna ljubav

Modna dizajnerka se na društvenim mrežama pohvalila novom tetovažom koju je posvetila upravo svom suprugu koji ju je tetovirao.

Kuzmančević ju je na samom početku videa koji je objavio na svom Instagramu pitao da li joj je ikada palo napamet da se tetovira.

Foto: Prinscreen

- Nije, ali hajde da vidimo na šta će to da liči - rekla je Verica i svom partneru dala deo tela na kome je želela da napravi uspomenu za ceo život.

Veljko je Verici u znaku za beskonačnost istetovirao njihove inicijale.

Foto: Printscreen

Ljubav sa Vericom

Kuzmančević je nedavno govorio o odnosu sa modnom dizajnerkom i priznao da je nikada nije prevario.

- Vericu nikada nisam prevario. Nije istina da se služim njenim novcem. To što ljudi ne mogu da shvate mene i Vericu je zato što su idioti. Svesno sam se odrekao potomstva, moj izbor je ovakav način života - izjavio je Kuzmančević za Hype.

Ovako je izgledalo njihovo venčanje:

1/5 Vidi galeriju Verica i Veljko na nesvakidašnjem venčanju Foto: Damir Devišagić, Marina Lopičić

Verica o braku sa Veljkom

Da je brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića tvrđava sa jakim temeljima tvrde svi koji su imali prilike da ih upoznaju i postanu svedoci njihove ljubavne priče. Evo kakoje modna kreatorka govorila o ljubavi sa 35 godina mlađim Kuzmančevićem.

1/11 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

- Imam tu sreću da živim sa umetnikom, koji ume trenutke da pretvori u pakao, ali i u raj na zemlji. Mislim da u tome i jeste lepota. Najveći luksuz je imati zdravlje, iskren zagrljaj, živeti u miru. Ne kažem da pare nisu važne, jer danas ako nemate novac ne možete da imate ni zdravlje, ali ne mislim da je važno bogatstvo avioni, kamioni…

- Sve sam to proživela i imala. To u odnosu na ovaj mir koji imam i ljubav kojom sam okružena je prosto ništavno. Da svako veče sedite sa nekim, gledate seriju ili film i znate da je vaša druga polovina. Dok pijete jutarnju kafu budete sigurni da taj neko vas voli i da vi njega volite - rekla je modna kreatorka jednom prilikom.