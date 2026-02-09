- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao - govorila je pevačica za medije.