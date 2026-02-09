Slušaj vest

Ivana Stamenković Sindi otvorila je dušu i govorila o počecima na javnoj sceni i porodičnim odnosima.

Bivša manekenka je otkrila i kako je dobila nadimak koji joj je vremenom postao "zaštitni znak".

"Ova mala liči na Sindi"

- Mali broj ljudi zna da se ja zovem Ivana. U osnovnoj školi prva je Jelena Karleuša rekla: "Ova mala liči na Sindi", išle smo zajedno i istu školu, a kasnije i moja drugarica Brankica je rekla da ličim na tada baš popularnu Sindi Kraford i tako je to ostalo. Mnogi zbog nadimka Sindi misle da se zovem Sandra - govorila je Ivana za Hype TV i dodala:

- Nismo se Karleuša i ja družile nu to vreme, bile smo suprotne smene, ona je godinu dana starija od mene.

Odnos sa roditeljima

Ivana se prisetila poslovnog početka i otkrila da je oduvek imala podršku roditelja.

- Ja sam imala samo 17 godina kada sam se pojavila u Modelsicama, a moja sestra Nevena imala je 15. U grupu je ušla preko moje grbače, preko veze - nasmejala se Ivana i dodala:

- Moji roditelji su mene oduvek podržavali u svemu što sam želela da radim. Otac nas je dugo pratio na nastupe i išao sa nama. Bilo je to staro vreme, znali smo šta je poštenje, rad. Znalo se da je loše da je loše da kradeš, lažeš... Danas je sve drugačije. Majka je bila dosta starija, bila je onako malo nervozna. Zna se kakve su srpske majke.

"Moji roditelji znali su sve o meni"

- Moji roditelji su uvek znali sve o meni. Tako smo vaspitane i ja se danas trudim da tako ćerku danas vaspitam. Mislim da je osnov porodice iskren odnos i poverenje. Od 13 godine sam već bila model, bila na nekim naslovnim stranama, je vreme bilo drugačije. Sve se više poštovalo.

Ivana je otkrila i da li danas majci zamera što je bila stroga.

- Drugačije je bilo vreme, majka je radila najbolje moguće u datom trenutku, kako su umeli i znali. Tada nije bilo toliko čitanja psihologije, pojma o roditeljstvu uopšte. Ne zameram joj ništa, ali sve radim suprotno u svom odnosu sa ćerkom - rekla je Ivana za Hype.