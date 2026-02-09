Slušaj vest

Mile Kitić trenutno boravi u Dominikanskoj Republici gde on i njegova supruga Marta Savićimaju nekretninu. Pevačica veći deo godine provodi daleko od Srbije, dok folker zbog poslovnih obaveza odlazi kad god mu se za to ukaže prilika.

Svi poskakali

Mile se prepustio uživanju te je sa Martom i prijateljima izašao na večeru u restoran gde je napravio pravi dar-mar. U jednom trenutku uzeo je mikrofon i zapevao, a gosti su poskakali na noge. Atmosfera je bila sjajna, a snimci su brzo završili na društvenim mrežama.

- Mile Kitić sleteo. Dominikana gori - samo je jedan od komentara na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, Mile i Marta su pre izvesnog vremena kupili dupleks od 200 kvadrata u Dominikanskoj Republici. Kako su tada pisali mediji, nekretnina se nalazi 50 metara od obale mora, u okviru kompleksa sa bazenom, što se može videti na Kitićevim fotografijama koje je objavio na Instagramu.

Podigli kredit za dupleks

Pevač je, iako je na estradi već pet decenija, priznao da su za kupovinu dupleksa u dominikanskom letovalištu Punta Kana on i supruga morali da podignu kredit.

- Marta je kuću sređivala četiri meseca i uživala je u tome. Zgrada se nalazi na 50 metara od mora. One uživaju, a ja radim. I treba tako - otkrio je jednom prilikom Mile.

Ako je suditi po tome što pod karipskim suncem provode i po nekoliko meseci, jasno je da nisu zažalili zbog pozamašne investicije od, kako se pričalo, 300.000 evra.