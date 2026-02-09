Slušaj vest

Čedomir Jovanović svim silama se bori da zadrži stan u kojem poslednjih osamnaest godina živi sa porodicom na Novom Beogradu. Do okončanja postupka, dobio je dozvolu da boravi u njemu, a kako ističe za Kurir televiziju, celokupni problem oko stana i oduzimanja istog, umešana su i treća lica.

- Bogoljub Karić je imao neki svoj poslovni aranžman u kom je prevaren, prevaren je od ljudi koji su i mene prevarili, s tim što se ja nisam bavio poslom sa njima, nego sam od njih kupio stan u kojem živim 18 godina. Kada sam sa advokatima saznao da je zapravo stan u kojem sam počeo da živim i stan koji sam delom već tada platio pod hipotekom u fondu za razvoj, postao sam svestan problema u kome se nalazim, to je dom moje porodice i ja sam pokušao da pronađem rešenje jedne tako ozbiljne situacije - kaže Jovanović i dodaje:

Čedomir Jovanović Foto: Kurir Televizija

- To se godinama vuče. Ti ljudi nisu slučajno tako nešto radili, već su sa namerom ušli u sve pokušavajući da prevare mene kao što su prevarili i mnoge druge, ukupno je 170 poverilaca te kompanije. Karić je samo jedan od njih. Ja nikad sa njim ništa nisam radio, nikakve veze sa njim nemam, osim što je on u jednom trenutku odlučio da svoj problem reševa tako što će meni napraviti još veći.

Kada je kompanija otišla u stečaj, stečeni upravnik je, kako kaže Jovanović, njega upoznao sa čitavom situacijom.

- Ja sam stečenoj sudiji ponovo ponudio da kupim svoj stan odnosno da oni meni taj stan prodaju. To je moj dom i on za mene nema cenu. Na odboru poverilaca koji tu odluku treba da donesu, svi su bili za, samo je jedan poverilac bio protiv, to je Bogoljub Karić. i to izvršenje koje je zakazano, zakazano je na silu, s obzirom da je bilo jasno da će ovaj problem rešavati sudovi u zemlji, jer su napravljeni brojni falsifikati na osnovu kojih sam ja oštećen.

Foto: Nemanja Nikolić

Kaže da je zakazano ročište na kojem treba da se izjasni pre svega sud o falsifikatima koje su sudski veštaci utvrdili- Tvrdi da je falsifikovano 11 dokumenata, na osnovu kojih je stan završio u stečajnoj masi.

- U isto vreme je doneta privredna mera kojom se obustavlja svako izvršenje i praktično je time stavljena tačka na tu agoniju koju je on samo produbio. Čak i tog dana kad su došli na izvršenje, ja sam ponudio da ga kupim. Advokatica Bogoljuba Karića je rekla, ne, njemu ne može da se proda stan, mi istrajavamo u tome da se on iseli.

Višegodišnji spor

Podsetimo, Čedimir se našao u centru skandala kada su izvršitelji, policija i advokati sredinom januara došli na vrata njegovog stana u kom živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom. Namera je bila da ga isele iz nekretnine na Novom Beogradu. Za neprijatnost kroz koju prolazi lider LDP stranke optužio je Bogoljuba Karića.

- To je jedna prevara. Nisam jedini kom se to desilo, ali to više govori o meni nego o onima koji su mi to uradili, jer sam ja za sve oduvek imao više vremena nego za samog sebe, a ono što bi svakom čoveku trebalo da bude na prvom mestu, to je porodic. Tu živim 18 godina. Kupio sam taj stan 2009. godine. Ispostavilo se, kad smo došli do overe u sudu, da je stan kolateral Fonda za razvoj, od te kompanije koja mi je stan prodala sam saznao to, kao i da će ostati kolateral sve dok Fond ne vrati kredit koji je bio mnogo veći od vrednosti tog stana, tako da se njime taj kredit nije rešavao.

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović u problemu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Kako tvrdi, banka je Bogoljubu prodala stan:

Oni su, kako bi rešili problem sa Narodnom bankom i njenom politikom, napravili dogovor sa Bogoljubom Karićem i prodali mu to potraživanje po ceni od 3.500.000 evra (veličine kredita) uz neki diskont i tako se oslobodili rezerve od 3.500.000 koje su morali da imaju po toj politici - navodi Čeda.

"BOGOLJUB KARIĆ MI JE NAPRAVIO JOŠ VEĆI PROBLEM, IZDATI SU BROJNI FALSIFIKATI!" Čeda Jovanović se svim silama bori za stan, a advokatica mu poručila jedno! Izvor: Kurir televizija

