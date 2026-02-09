Slušaj vest

Milica Todrović porodila se pre skoro nedelju dana, a njen porođaj izazvao je ogroman skandal. Dok je pevačica ležala u bolničkom krevetu i uživala u prvim zajedničkim trenucima sa sinom, na društvenim mrežama i u medijima dešavao se opšti haos.

Ne zbog toga što je pevačica postala majka, već zbog oca deteta, koji je oženjen. Nakon što su snimci sa proslave isplivali, supruga oca Milicinog deteta se oglasila i u velikoj ispovesti otkrila da je ona njegova žena i da imaju dvoje velike dece.

Priča se ne stišava oko Milice i njenog partnera, a sada se oglasila i njena sestra, koja je imala nešto da poruči.

Milica se dva puta oglasila o ovoj temi, a na dan kada je izašla iz porodilišta - oglasila se i njena mlađa sestra Anđela.

Ona je objavila status žene koja je podržala Milicu, ali je deo poruke podvukla crvenom bojom.

- Istina uvek ima dva lica, dve strane... i zato ne sudite! - deo je koji je Anđela podvukla i dodala:

- Polakoo!

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

