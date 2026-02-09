Slušaj vest

Ivana Stamenković Sindi evocirala je uspomene i progovorila o grupi "Models" koja ju je vinula u zvezde.

Bivša Modelsica je otkrila šta je bila ideja grupe čije se pesme pevaju i dan danas.

"Mi smo modu promovisale kroz muziku"

- Nikada nisam bila nešto talentovana za pevanje. Sam naziv grupe kaže mi smo modeli. Mi smo modu promovisale kroz muziku. Bile smo nešto nalik "Spice girls" koje nisu bile vrsne pevačice, više su bile šou i performans. Kod nas je bio važan šou, kostimi i sve ono što smo pravile. Moj glas se čuje u pesmi recimo "Pare, pare", ali uglavnom su pevale prave pevačice - govorila je Ivana za Hype i otkrila:

- Svi znamo Tanju Jovićević, ona je otpevana skoro ceo prvi album, a bile su tu još tri pevačice, ali nisu poznate javnosti.

"Bilo je mnogo osuda i emisija protiv nas"

Ivana je otkrila kako je došlo do grupe i priznala u koga se zaljubila na samom početku.

- Došla sam na audiciju sa 17 godina i prošla sam. Vrba je bio dosta stariji od mene, 12 ili 13 godina, preveslao me je - nasmejala se Ivana i dodala:

- Spontano je to došlo, prvo smo se družili, pričali i došlo je samo od sebe. Ja sam faktički preko njega došla tu, preko veze. Čim smo se pojavile, posle dva tri dana smo bukvalno postale poznate. Bilo je normalno i osuda, bilo je emisija protiv nas. Mi smo samo bile klinke, možda nam je tada i laskalo što nas pljuju, mi nikoga nismo gledale kao konkurenciju. Većina žena je bila protiv nas, ne bih nikoga imenovala. Sa Vrbom sam bila pet godina, bila je to ozbiljna veza. On je bio osnivač grupe. Posle sam odrasla, imala sam neke druge poglede i rastali smo se - otkrila je Ivana za Hype TV.

"Znalo se da će Sandra napustiti grupu"

Ivana je progovorila i o odnosu sa Sandrom Meljničenko o kome se dosta spekulisalo.

- Priče o Sandri su takođe preterane. Znalo se da će u nekom trenutku napustiti grupu, devojka se prezasitila, nije više želela takav život. Znali smo sve unapred. Nije me zvala na svadbu. Prosto smo se odaljile, nemamo kontakt sa njom, ne znam kako živi. Ona niti dolazi u Beograd niti je u kontaktu sa bilo kim, verovatno živi neki svoj život tamo i ja joj želim zaista sve najlepše.