Bivša misica i učesnica rijalitija progovorila je o njihovoj ljubavi i priznala da joj je upravo on vratio veru u muškarce.

"Mi smo kao dve puzle"

- Bogdan je došao i vratio mi veru u muškarce, u ljubav, požrtvovanost, u lepo ophođenje. Ja sam tamo gde sam živela i šta sam sve slušala, kakve sam reči dobijala... ovo je bila potpuno druga planeta – govorila je Jovana u "Bunker"-u i dodala:

– On jeste mir, stvarno jeste, moj mir. Mi smo kao dve puzle koje su kada se spoje kao jedno. Sve što njemu fali iz karaktera sam ja, a sve što je meni falilo, prvenstveno taj mir i staloženost, to je on. Dosta mi je bilo suza, mučenja i objašnjavanja i pravdanja. Pravdanje je najgore, nemaš više atom snage da ustaneš i pričaš nešto. To ovde nije postojalo.

Slavlje početkom godine

Bračni par početkom svake godine ima mnogo povoda za slavlje.

Rođendan njihovog mezimca, njen rođendan, a nekoliko dana kasnije i godišnjica ljubavi. Na društvenim mrežama otkrili su kako su se proveli i objavili uspomene za ceo život.

Srejović je za rođendan svoje supruge obeležio i na mrežama, te joj je uputio emotivne reči:

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote!

O njenoj venčanici se mnogo pričalo

Mesec i po dana kasnije bračni par je organizovao gala svadbu u srcu Beograda i obavio građansko venčanje nakon koga je usledila luda žurka.

Jovana je za ove dve prilike izabrala potpuno različite venčanice.

Za ceremoniju u manastiru bivša misica je nosila svedenu belu haljinu koja je po sebi imala bisere, a nekoliko dana je ova venčanica bila tema komentarisanja.

Na društvenim mrežama se mnogo govorilo o njenoj skromnosti i jednostavnosti, a Jovana je ponosno objavila i video na Instagramu gde je pokazala svaki detalj na haljini.