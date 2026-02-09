Slušaj vest

Pevačica Anastasija Kostić objavila je svoju novu pesmu pod nazivom „Neverna“, koja već izaziva veliku pažnju javnosti.

Numera se bavi temama izdaje, ličnog buđenja i snage koja se rađa iz bola.

„Neverna“ nastala je u saradnji sa poznatim producentom Acom Sofronijevićem i njegovom produkcijom AS Studio Ton, koja je doprinela savremenom i moćnom zvuku numere. Kroz iskrene stihove i snažnu interpretaciju, Anastasija pokazuje kako iz ličnih iskustava može proizaći nova snaga i samosvest.

Anastasija Kostić Foto: Jelena Nešić

-Ovo je pesma o izdaji i buđenju. O momentu kada bol prestaje da te definiše i postaje izvor snage. Verujem da će se mnogi prepoznati - rekla je pevačica.

Ova numera je već dostupna na digitalnim platformama i obećava da će postati hit među slušaocima koji traže iskrene i snažne muzičke poruke.