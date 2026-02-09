Slušaj vest

Elma Sinanović govorila je u muškarcima i priznala kako komentariše spekulacije da je bila u vezi sa mlađim momkom.

"Ja sam udovica"

- Mene generalno ne zanima ništa loše što se piše o meni, ali su me jednom ili dvaput povezivali s nekim likovima, i to mi je bilo degutantno. Ja sam udovica, slobodna sam i nemam problem s tim, ali baš sa tako mlađim likovima, to mi je jako degute. I to sam baš komentarisala sa svojim timom, nije mene sramota jer me generalno briga ko šta piše, ali me je sramota te njihove sramote. Strašno - istakla je Elma za medije.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Elma Sinanović pričala je nedavno o privatnom životu i otkrila detalje koje javnost do skoro nije znala Foto: ATA images

Inače, pre nekoliko meseci se po kuloarima pričalo da je u tajnoj vezi s fudbalerom Dušanom Vlahovićem.

- Spajaju te sa fudbalerima, s Dušanom Vlahovićem - upitao je tada novinar pevačicu.

- Molim? Ko je to? - upitala je Elma.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Fudbaler reprezentacije, dobar je frajer - usledio je odgovor novinara.

- Nemam komentara, ja ne znam ko je taj lik. On je verovatno mlad, nemoj da me zezaš. Ja sam ozbiljna žena, da ima nešto, rekla bih. Ne bežim ja od ljubavi, bilo bi lepo da mi se tako lepe stvari i dese - rekla je tada Elma.

Prijatelj joj oteo firmu

Elma Sinanović nedavno je otkrila da su joj nakon što je ostala bez supruga ostala i bez firme kao i da joj duguju 120 miliona dinara.

- Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž preminuo. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam verovala su rešili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara - rekla je pevačica u emisiji "Premijera vikend specijal".