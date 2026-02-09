Slušaj vest

Daniel Kajmakoski otet je nedavno u Beogradu nakon što je završio nastup na lokaciji - Beton hala.

Kako se pretpostavlja, prišla su mu dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u kom je pevao. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice.

"Bitno da je Daniel dobro"

Pevači i mnoge kolege sa estrade zatečeni su ovim vestima, a sada se oglasila i Martina Vrbos koja je sa pevačem prijateljica i dugogodišnja saradnica.

- Radila sam u našem sestrinskom klubu, svi smo kolege, svi radimo tamo. Nisam znala o čemu se radi, a kasnije sam saznala, kao i svi, kada je izašlo u novinama. Direktor našeg programa nas uvek obavesti u grupi kada ima važnih informacija - rekla je Martina za Blic i dodala:

- Bitno je da je Daniel dobro, da je u kući sa porodicom. Iza svakog tog naslova stoji jedan čovek i jedna porodica koja je doživela stravičan stres. To niko ne bi poželeo da doživi. Sada je najbitnija solidarnost, podrška prijatelja, kolega i javnosti, jer ova priča je mogla imati i drugačiji epilog - poručila je ona.

Detalji otmice

Drama je počela sat vremena nakon ponoći u Karađorđevoj ulici, nakon nastupa u jednom klubu, kada su dvojica napadača uz pretnju nožem savladala i vezala Kajmakoskog u njegovom vozilu. Oni su ga uz pretnju nožem ubacili u vozilo.

Operativci UKP-a locirali su automobil i pokušali presretanje kod Brankovog mosta, ali su osumnjičeni naglo ubrzali ka autoputu u smeru ka Šidu.

Tokom potere, otmičari su pevaču držali pištolj uperen u glavu, zahtevajući isplatu od 20.000 evra i preteći smrću njegovoj supruzi i deci. Akcija je kulminirala kod isključenja za Rumu, gde je vozilo sa otmičarima, pod pritiskom policije, udarilo u bankinu.

Iako su izvršioci uspeli da pobegnu u obližnje atare, pripadnici UKP-a su u vozilu zatekli vezanog pevača koji je prošao bez težih povreda.

U toku je opsežna potraga za beguncima u koju su uključeni SAJ, Žandarmerija i termovizijska oprema.

Prve reči pevača

Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.

- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su među sobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi me oslobodili, uz pretnju da se ispred stana nalaze saučesnici koji će pretnju sprovesti u delo - rekao je pevač, otkrio je Mladen Mijatović, prenosi Republika.

Oglašavanje majke otetog pevača

Danielova majka Ruža, je vidno potresena zbog situacije koja se desila sa njegovim sinom.

"Hvala na pitanju. Čuli smo se. Važno da je živ, a da li je dobro rano je reći", rekla je ona, i dodala da je veliki stres za celu porodicu.

"U takvoj situaciji čovek najviše strepi za svoju decu. Ja sam u šoku", dodala je majka Daniela Kajmakoskog.