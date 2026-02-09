Slušaj vest

Političar i bivši rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj operisan je danas u opštoj bolnici u Šapcu, a kako je rekao u obraćanju na mrežama, intervencija je protekla kako je i planirano.

Oglasio se iz bolničke postelje

Aleksandar Požgaj je otkrio da mora da ode na operaciju i da ponovo kreće u borbu za život. On je već jednom operisan 2018 godine, a danas je imao još jednu operaciju koja je prošla uspešno.

- Pobeda! Zahvalan Gospodu, porodici, prijateljima i svima u Opštoj bolnici Šabac. Danas 2026. pobedili smo na domaćem terenu u Šapcu. Hvala i svima vama koji ste mi nesebično pružali podršku. Jak sam i dobro sam. Svako dobro, zdravlje i sreću vam svima želim od srca - napisao je on na Instagramu u opisu fotografije koja je nastala u bolničkom krevetu.

Takođe se prisetio da je pre osam godina imao prvu intervenciju iz koje je takođe izašao kao pobednik.

Pre operacije zaveštao organe

Požgaj je želeo da se osigura za svaki slučaj, pa je naterao majku da potpiše saglasnost da se njegovi organi doniraju ukoliko ishod ne bude pozitivan.

Požgaj je na svom Instagram profilu podelio fotografiju na kojoj grli uplakanu majku i detaljno opisao njihov razgovor.

- Zamolim majku, kažem: "Majka, imam jednu molbu, da mi prvo ti potpišeš saglasnost da budem donor organa". Kaže majka: "Pa kako sine, majka sam ti, ja to ne mogu" i plače, napisao je Požgaj.

On je objasnio da je, uprkos tome što veruje da će sve proći u najboljem redu, njegova odluka konačna jer je svestan svog načina života.

– Objasnim majci, jednog dana, ako uzmemo u obzir moj život, pošto sam adrenalinski zavisnik i mnogo toga sam do sada preživeo, u jednom trenutku izdaće me sreća. Želim da moje organe doniram ljudima kojima je to neophodno da nastave život, jer ja ih, ako tamo odem gde mi je suđeno, sigurno neću poneti – istakao je on, dodavši da je majka na kraju pristala, kao i otac.

