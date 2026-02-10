Slušaj vest

Voditeljka Nataša Aksentijević poznata je kao neko ko je bez dlake na jeziku, a nedavno je govorila o odnosu sa suprugom i sve je iznenadila.

Niame, Nataša je tada otkrila da joj se dešava da joj drugi muškarci privuku pažnju, uprkos tome što je u braku, ali da to uvek prizna mužu.

"Kad se zaljubim, ja mu kažem"

- On ume da me smiri i da me uznemiri. O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: "Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila"... (smeh) Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života , problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično jer on dođe i kaže ti: "Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata". I to se zaista dogodi - rekla je glumica jednom prilikom.

- Imam sreću da sam se udala za nekoga koga volim najviše na svetu. Kada u brak uđeš iz ljubavi, ništa nije komplikovano, ne moraš da ga čuvaš, brineš hoće li opstati. Tu si zato što je to tvoje srce odabralo. Opraštaš sve, doduše, Dušan meni više oprašta nego ja njemu. Ponekad sam ljubomorna na količinu dobrote empatije i razumevanja koju on poseduje. Mislim da je on jedina osoba koja se iskreno i od srca raduje tuđoj sreći. Kod nas običnih smrtnika uvek ima malo ljubomore, kod njega ne - rekla je Nataša svojevremeno za medije.

"Bila sam ljubavnica"

Podsetimo, voditeljka je priznala da je svojevremeno bila sa oženjenim muškarcem.

- Bila sam ljubavnica, neću reći ko je. Čovek je imao ženu i decu. Ja sam tad bila mlada i zgodna i voleli su svi da im budem ljubavnica - rekla je Nataša svojevremeno.