Slušaj vest

Mina Kostić nakon mnogo godina otvorila je dušu i progovorila o detinjstvu, biološkim roditeljima, ali i bivšem partneru sa kojim ima dete, pevaču Igoru X-u.

Pevačica se prisetila kraha ljubavi i turbulentnih trenutaka.

"Bila sam teška prema njemu"

- Bog me je nagradio ćerkom. Moj najdraži spot je "Grudi od betona" jer sam tu bila trudna a nisam ni bila svesna toga. Kada sam čula srce da kuca, plakala sam. Plakao je i Igor. U trudnoći sam bila jako teška prema njemu, nervozna, zbog svega što mi se desilo i zbog svega što su mi uzeli. Igor to nije zaslužio, ali da je bila to prava ljubav on bi izdržao. Stalno sam ga terala od sebe i govorila da nismo više zajedno, a on mi je rekao: "Rodi dete, pa ako treba nećemo više biti zajedno". Tako je bilo...- govorila je Mina za full screen media.

Foto: Damir Dervisagic

- Nisam to suštinski želela, to je bila trenutna situacija. Kada sam bila na Farmi svi su govorili da me vara, da je sa mnom zbog para. Prošla sam pakao... Bilo mi je bitno samo da uživam sa svojim detetom. Porodila sam se prirodnim putem, ušla sam u bolnicu i izašla. Bog je uslišio moje molitve. Nikada Igoru nisam branila da viđa dete. Samo kada je bila mala nisam bila za to da moje dete viđa neke nepoznate devojke, jednostavno mi je to smetalo. Posle Igora sam šest godina bila sama. Igor je dobar dečko, i drago mi je što sa takvim čovekom imam dete. Stalno viđa ćerku, stalno putuju, divan je otac.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Marina Lopičić, Kurir, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

Dugo skrivana tajna

Podsetimo, Mina je nakon mnogo godina otkrila istinu i priznala da ipak nije usvojena kako je tvrdila na početku karijere.

- Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali ja se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam malte ne moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Kakve pare, ja sam znaš i sama kako sam radila i pre nego što sam snimila album. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa 5 godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - rekla je za full screen media.

Danas uživa u ljubavi

Mina Kostić svog sadašnjeg partnera Maneta Ćuruviju upoznala je preko interneta, a sudbonosni susret desio se pre nekoliko godina kada ju je sreo na nekom nastupu ali nije smeo da joj priđe.

Kako tvrdi Kasper, od tog trenutka voleo je pevačicu, a njihova ljubavna priča počela je prošle godine kada su putem društvenih mreža stupilu u kontakt.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram

Mina je već posle 16 dana znala da je Mane čovek njenog života, te je nakon zvaničnog objavljivanja veze u medijima krenuo potpuni haos. Nakon što je Ćuruvija došao u Srbiju, dogodila se erupcija komentara, osuda i medijskih naslova.

Ljubavni par pretrpeo je razne pritiske, ali je branio svoju ljubav, sve do gostovanja u Amidžiju kada ju je Ćuruvija javno i zaprosio. Kostićeva nije krila sreću, te je je izjavila da jedva čeka bebu.

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić verenički prsten Foto: Printscreen Instagram

Mane je nekoliko dana kasnije otišao ponovo u Ameriku i najavio da se brzo vraća.

Pevačica čeka novi susret sa svojim verenikom, a nedavno je otkrila da ako ne ostane trudna prirodnim putem, upustiće se u proces vantelesne oplodnje.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić i dodala:

1/11 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Premijera

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.