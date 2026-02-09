Slušaj vest

Ivana Stamenković Sindi otvorila je dušu i govorila o porodici i bogatstvu koje se generacijama nasleđivalo.

Pevačica je pričala o porodičnoj tragediji, ali i sestri Neveni Stamenković.

Porodična tragedija

- Bio je jedan od najbogatijih ljudi u Beogradu. Imao je lanac mesara, vile na Dedinju, imanja, veliko bogatstvo. Generacijama se to stvaralo i dolazilo do bogatstva. Ja sam iz domaćinske porodice, nije to bilo sve preko noći. Potičem iz bogate porodice, ali u ratu se to sve izgubilo, podeljeno je drugim ljudima - otkrila je Ivana za Hype TV i dodala:

sindi.jpg
Foto: Printscreen Instagram

- To je tatin deda. On je imao dve ćerke, jedna ćerka je tatina mama, a druga ćerka je imala teške psihičke posledice i nije bila dobro. To je stvarno velika tragedija, da ti ubiju oca pred očima. Ona je to gledala. Tata mi je to pričao, ali nije mnogo o tome. Imala je strahove velike. To je bolest kao i svaka druga, ona se od toga lečila, ali nažalost se nije izlečila. Moj otac nije ništa imao od tog bogatstva, ja još manje. 

Ivana Stamenković Sindi nekada i sada Foto: prentscreen/instagram/sindi_models, printscreen YT

 Ivana o sestri Neveni

Stamenkovićeva je prokomentarisala odnos sa sestrom i njen posao u kineskoj radnji.

- Danas je raditi nešto pošteno sramota. Po meni ni jedan posao koji radiš naravno, nije sramota, to je moj stav. Njoj je bilo dosadno, odlučila je nešto da radi i oni su je zaposlili. To nije bilo jer nije imala novca i imala je moju podršku. Oduvek smo imale odličan i čvrst odnos i uvek ću je podržati - otkrila je Ivana za Hype TV.

Nevena Stamenković Foto: Petar Aleksić

Ivana je govorila o spekulacijama da je njena sestra Nevena posle razvoda imala psihičke zdravstvene probleme.

Nevena Stamenković nekada Foto: Printscreen/Youtube

- Sve je bilo u redu. To što se pričalo je preuveličano i preterano, ja se čak nisam ni potresla oko svega što su pričali. Nevena je mnogo nežnija, sve je pogađa, dok sam ja oguglala na sve živo, imala je težak period i to je to. Danas je sve super i sve je dobro.  Ona se povukla iz javnog sveta i živi normalan život - rekla je Ivana.

jelena karleuša ivana stamenkovic sindi
Ivana Stamenković Sindi
screenshot-3.jpg
WhatsApp Image 2025-07-30 at 14.02.40 (2).jpeg

