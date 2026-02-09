Slušaj vest

Lepi Mića po ugledu na ozbiljne sportiste, svakog jutra se kupa u bazenu. Kada je van Šimanovaca, pevač je stalni gost na gradskim bazenima, ali kada je u Beloj kući on bazen koristi maksimalno. Zima ili leto, vruće ili hladno, Mića ne odustaje od rituala.

Mići se ovog jutra obratio tim povodom i robot Toša.

- Mića naš ledolomac - rekao je Toša, a cimeri su pali od smeha.

Honorar Lepog Miće

Lepi Mića se godinama takmiči rijalitiju, a i sada je deo šou programa "Zadruga 8 Elita".

Iako su mnogi mislili da Lepi Mića ima veliki honorar, on je otkrio da je u rijaliti ušao za male pare.

- Ja sam u rijalitiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi

- Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Ja javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - izjavio je on.