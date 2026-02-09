Slušaj vest

Njujork i Čikago, dva svetska grada, dve velike dvorane i dva koncerta koji su obeležile američku mini turneju Milice Pavlović i Peđe Jovanovića. Proteklog vikenda, nekoliko hiljada ljudi u oba grada uživalo je u večerima ispunjenim emocijom, muzikom i snažnom energijom, kakvu samo domaća scena može da prenese publici daleko od rodnog kraja. I dok je sve bilo ispunjeno do poslednjeg mesta, Milica i Peđa ostavili su srce na sceni.

U okviru svoje turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Milica Pavlović i Peđa Jovanović nastupili su pred publikom koju su činili uglavnom ljudi sa Balkana, koji žive i rade u Americi. Od prvih taktova bilo je jasno da publika nije došla samo na koncert, već na susret sa muzikom koja budi uspomene, pripadnost i emocije. Dvorane u Čikagu i Njujorku bile su ispunjene do poslednjeg mesta, a izvođači su tokom čitavih večeri nagrađivani gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

Na repertoaru su se našli gotovo svi najveći hitovi Milice Pavlović: „Provereno“, „Boginja“, „Mogla sam“, „Praštaj“, „Tango“, koje je publika pevala u glas, dok je Peđa Jovanović doneo posebnu emociju numerama „24/7“, „Ono nešto“, „Želja“, ali i brojnim drugim pesmama koje su dodatno podigle atmosferu. Zajednička energija izvođača i publike bila je jedan od najupečatljivijih detalja čitave turneje.

1/8 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Promo/Nikola Radišić

Slobodno vreme između proba i nastupa, Milica i Peđa iskoristili su za šetnje gradovima, druženja i ručkove sa prijateljima, ali i za jedno zajedničko veče u džez baru na Menhetnu, gde su, daleko od reflektora, uživali u opuštenoj atmosferi Njujorka.

Zanimljivo je da su zahtevi izvođača bili svedeni na minimum na rajder listi nalazile su se samo velike količine vode, vrhunsko ozvučenje i kafa, što je dodatno olakšalo organizaciju i doprinelo profesionalnoj atmosferi tokom čitavog puta.

Produkcija „Kamarad“ bila je sa izvođačima tokom putovanja i ujedno jedan od organizatora koncerata, obezbedivši da svaki segment turneje, od tehničke realizacije do logistike, protekne besprekorno.

Milica Pavlović nije krila emocije nakon nastupa:

- Publika u Americi ima posebnu energiju. To su ljudi sa Balkana koji nose našu muziku u srcu i kada vidiš da znaju svaku reč, shvatiš kolika je to privilegija. Ova turneja mi je dala ogromnu motivaciju i emociju koju ću dugo nositi sa sobom - izjavila je za američke medije.

Foto: Promo/Nikola Radišić

Peđa Jovanović istakao je da su koncerti u Njujorku i Čikagu bili posebno iskustvo:

- To su večeri koje se pamte. Publika nas je nosila od prve do poslednje pesme, pevalo se u glas i osećala se prava povezanost. Kada vidiš takvu reakciju ljudi koji žive daleko od kuće, znaš da muzika ima snagu da briše razdaljine - dodao je Peđa.

Američka turneja Milice Pavlović i Peđe Jovanovića još jednom je pokazala da domaća muzika ima snažnu publiku i van granica regiona, a koncerti u Njujorku i Čikagu ostavili su snažan utisak i na izvođače i na publiku, koja ih je ispratila dugim aplauzima i jasnom porukom ovakve večeri se ne zaboravljaju.