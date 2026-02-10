Slušaj vest

Nikola Peković ponovo je izgovorio sudbonosno "da", i to u strogoj tajnosti. Nekadašnji košarkaški reprezentativac i bivša NBA zvezda venčao se u crkvi sa izabranicom (čiji su ime i prezime poznati našoj redakciji) iako je brakorazvodna parnica sa suprugom Violetom Peković još uvek u toku. Kako tvrde izvori bliski porodici, ceremonija venčanja upriličena je diskretno, daleko od očiju javnosti, u krugu najuže porodice i kumova.

Verujući čovek

Svečanost je protekla bez pompe i javnih objava na društvenim mrežama, što je dodatno podgrejalo spekulacije o ovom događaju.

Građanskog venčanja, prema istim izvorima, nije bilo, a razlog leži u činjenici da je Nikola i dalje zvanično u braku s Violetom, doktorkom radiologije iz Podgorice. Novi emotivni odnos navodno je i glavni razlog zbog kog je došlo do kraha braka između Nikole i Violete, koji su godinama važili za skladan par.

Bivša već čula

- Nikola već živi s novom izabranicom. Priče o venčanju su dugo kružile, a sad su realizovane. Nije bilo velike svadbe, niti pompe i galame, već su se jedno drugom zakleli na ljubav i vernost pred onim što im je oboma sveto, a to je crkva. Situacija u njihovim životima im ne pruža mogućnost da svoj emotivni život prikazuju javnosti, a i ovako su srećniji. Nikola se već ženio, imao je glamuroznu svadbu, ali, eto, ta ljubav nije potrajala kako su se nadali.

Njemu smeta što se u medijima provlači njegov novi ljubavni život, koji je otkriven kad je odlučio da se razvede. Žali se prijateljima da je Violeta potkupila okolinu u Meljaku kako bi joj javljali apsolutno sve što se dešava u njegovom novom domu. Porodica njegove devojke je uvela stroge mere da se informacije ne iznose iz kuće. Međutim, sve se sazna, jer ona radi u državnoj firmi i neke kolege su bile upućene u ovaj događaj - zaključuje naš sagovornik.

Sad je sve jasno

Tim povodom, naša redakcija najpre je pokušala da stupi u kontakt s čuvenim Pekmenom kako bismo potvrdili navode i dobili njegov komentar. Broj telefona koji je poznat redakciji u više navrata bio je nedostupan, te do zaključenja ovog teksta nismo uspeli da dobijemo odgovor. Kontaktirali smo i s Violetom, koja je kratko potvrdila da je upoznata s pričama koje kruže, ali da ne želi da ulazi u detalje.

- Da, čula sam da se venčao u crkvi, ali s njim nisam u kontaktu neki period, tako da vam ne mogu to potvrditi, niti želim to da komentarišem - rekla je Violeta za našu redakciju.

Njena izjava dodatno je podgrejala sumnje da su odnosi između supružnika već duže vreme hladni, te da je razvod, iako još uvek nezvanično okončan, praktično neminovan. Peković se u poslednje vreme povukao iz javnosti i retko se pojavljuje na društvenim događajima. Poznato je da je privatni život uvek nastojao da drži daleko od medija, pa ne čudi ni što je i ovo venčanje organizovano u potpunoj diskreciji.

Podsetimo, Violeta je prošlog meseca prijavila Nikolu policiji, o čemu je Kurir prvi pisao. Bivši sportista je doktorki, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Promenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Prijava za nasilje

- Njih dvoje se još uvek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretninu koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe pre nego što je sud zvanično podelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajedničku nekretninu. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici. Ona je doputovala iz Crne Gore i otišla u drugi smeštaj, a sve detalje njihovog odnosa opisala je pred nadležnim organima. Žena nije znala da neće moći da uđe u vlastitu kuću, u koju je ulagala energiju, ljubav i novac. Umesto da ljudski reše situaciju, jer ipak imaju zajedničko potomstvo, Nikola se odlučio da bivšoj partnerki radi iza leđa - izjavio je naš izvor, dobro upućen u slučaj.

