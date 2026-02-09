Slušaj vest

Milica Pavlović stigla je sa čak 4 nastupa koje je imala u Americi, pa je odmah po povratku za medije komentarisala aktuelne teme, ali i kako je bilo u Americi.

Za početak je nezaobilazna tema bila, Milica Todorović

- Čestitala sam joj nakon porođaja, velika je to stvar, postati majka, dobiti bebicu. Čitala sam, upućena sam i ono što mogu da kažem - najlakše je suditi. Niko od nas nema pravo da sudi. Istina uvek zavisi od onog mesta sa kog posmatrate, zar ne? - rekla je ona za Telegraf.rs i dodala:

- Milici bih savetovala da se bavi bebicom, da gleda u tu novu ljubav, da se posveti prvim danima i nedeljama majčinstva, a u životu sve dođe na svoje, samo treba malo više vremena da prođe, pa kad se okreneš, kažeš - i ta epizoda je prošla.

Na pitanje da li će ići da je poseti i, po tradiciji, na babine, Milica nam je rekla:

- Volela bih, naravno! Za početak da je pustimo da se oporavi. Kako kažu, barem kod mene na jugu je tako, prvih 40 dana se ne posećuje bebica, da se ne bi neki virus preneo. Na jugu se kaže da je "ne uročiš", tako da, sačekaćemo. Čestitala sam joj, čule smo se svakako - istakla je pevačica i ispričala urnebesnu situjaciju koja joj se dogodila nakon što se Todorovićeva porodila.

- Evo da vas malo nasmejem, kada se porodila Milica, čestitala sam joj tad dan. Sutradan, ujutru, krenula sam na pilates, oko pola 9 ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića. Kaže: "Mile moj, srećno ti rođenje deteta, da si živa zdrava...". Ja pešačim i smejem se, gledam da li je promašio profil.

Odgovorila sam mu glasovnom porukom, rekla sam mu: "Bobane, hvala ti puno, ulepšao si mi jutro, verovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvek nisam majka, promašio si totalno", na šta je on odgovorio: "Koja sam ja budala". Ma šou, Boban je strašno šarmantan. Ja ću uvek kad mi neko pomene Milicu Todorović i dete, da se setim ovoga, stvarno je hit - ispričala je Milica Pavlović kroz smeh, pa na pitanje o tome da li bi i ona volela da se ostvari u ulozi majke, rekla:

- Samo polako, naravno da želim, to su najlepše moguće stvari, ali biće kako Bog bude rekao. Ima onaj gore plan za sve nas - istakla je Milica.

O Americi

Pevačica je imala mini turneju u Americi sa kolegom Peđom Jovanovićem, pa je sada otkrila kako su protekli nastupi, ali i da li je imala vremena za uživanje u nestvarnom gradu.

- Mogu reći da smo uradili izuzetan posao. Za 4 dana smo promenili toliko letova, odradili dva fantastična konceta moj kolega Peđa Jovanović i ja. To je bila neka mini američka turneja, dva grada, Čikago i Njujork, fenomentalno je bilo. Izuzetna posećenost, bili su rasprodati kapaciteti par dana pre koncerata.

Naš narod peva, igra, veseli se, svi na jednom mestu, delimo istu emociju, istu muku, istu sreću. Vratila sam se bez glasa, ali ispunjena. Pored tolikog umora, jedva čekam da se vratim opet - rekla je Milica Pavlović, pa otkrila kako je došlo do toga da koncert održi baš sa Peđom Blizancem.

- Meni je to bilo strašno interesantno, rekla sam - "okej, hajde da vidimo kako će to biti", jer radimo različite stilove muzike. Peđa i ja smo u istom menadžmentu, kada je Marko Maksimović dao taj predlog rekla sam: 'pa okej, zanimljivo mi je, videćemo'. Ono što sada mogu da kažem je da su ljudi imali 4 sata sjajnog programa, 2 sata moj koncert, 2 sata njegov, čuli su sve stilove muzike - istakla je Milica Pavlović.

U Americi su uspeli malo i da uživaju, a priznanjem da joj se Čikago dopao više nego Njujork, iznenadila je sve.

- Nisam uspela da odolim slatkišima. Kako sam rekla kod Goce Tržan u emisiji, u januaru slikam samo glavu, mislim da će to biti i u februaru. Široke pantalone, široki kaput i ne može vam niko ništa. Inače, ovo mi je drugi put da sam posetila Njujork i Čikago, imala sam pre par godina samostalnu turneju.

Verovatno će mi mnogi zameriti na ovom odgovoru, ali odmah ću se malo ograditi, možda nisam dovoljno dobro upoznala Njujork, ali više mi se dopada Čikago. Verovatno sam jedina osoba na planeti kod koje je takav slučaj - rekla je pevačica pa otkrila da li bi mogla da zamisli život u Americi.

- Nisam neko ko sebe vidi u Americi, ne vidim da tamo mogu da imam neki kvalitetan način života. Znam da sam evrposko dete. Bilo gde u Evropi - da, ali Amerika - ne.