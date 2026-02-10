Prošle nedelje, daleko od reflektora, bliceva i Instagrama, tri dobro poznate pevačice okupile su se na jednoj naizgled bezazlenoj kafi. U stvarnosti, bila je to prava mala estradna skupština, sa sve oštrim jezicima i još oštrijim komentarima. Da bismo sačuvali identitete, jer vaša abronošica ipak je i veoma diskretna, nazvaćemo ih Lola, Milikica i Zekica. Atmosfera je u početku bila opuštena: kafa, mineralna, malo kolača reda radi. Ali, kako to obično biva, nije prošlo ni deset minuta, a tema je skrenula na ono što estradu najviše zabavlja - ko s kim, gde i dok se neko drugi pravi da ne vidi. Na meniju su se, kako su mi javili, našle mlade pevačice koje se poslednjih meseci sve češće viđaju u društvu oženjenih muškaraca, i to, gle ironije, muževa svojih koleginica. Lola je prva započela priču uz ironičan osmeh i komentar da "neke devojke očigledno vole da pevaju u duetima, ali tuđim". Milikica je, kažu, samo klimala glavom i dodavala detalje koje "zna iz pouzdanih izvora", dok je Zekica bila najdirektnija, bez filtera i bez dlake na jeziku, tvrdeći da pojedine "mlade nade" karijeru grade brže nego što se pesma može naučiti napamet.



Smeh, kolutanje očima i sočne opaske smenjivali su se brzinom svetla, a svaka nova informacija bila je šokantnija od prethodne. I dok su se slagale da je estrada oduvek bila teren pun spletki, jedna stvar im je bila zajednička - zaprepašćenje koliko su se granice, po njihovom mišljenju, pomerile. Naravno, sve je kao ostalo u četiri zida, uz obaveznu rečenicu: "Ma nemoj ovo nigde da ide." A znamo svi da upravo tada priča dobija krila, jer je neka od njih jedva čekala da propeva. Estrada možda ima mnogo pesama, ali tračeva još više.

Idemo mi dalje. Saznala sam da se sprema spektakularno tajno venčanje. U pitanju je jedna inflenserka i njen dečko fudbaler. Počelo je uveliko da se šuška, ali se detalji kriju. Trenutno sam na tragu novih saznanja, pa ću vam sve u narednim nedeljama ispričati. Ona je uspela konačno da upeca sportistu, a da joj drugarice ne bi ukrale zlatnu koku, čuva ga kao oči u glavi. Nije joj lako. Uspela je da ga nagovori da se zavetuju na večnu ljubav, ali i dalje strahuje da joj neko taj plan ne pokvari. Dovoljno je što ću vam reći da se ona zove Plovka, a on Pufna. Sve vam je jasno.

No, da ne bih mnogo sad otkrivala, pa da se nešto ne izjalovi, samo sam vam načela temicu za razmišljanje, a na Instagramu se sve lako poveže. Jedan lajk na stranici za venčanja bio je dovoljan da se pokrene lavina.