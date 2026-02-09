Slušaj vest

Bivši momci Maje Marinković i rijaliti učesnici Marko Janjušević Janjuš i Stanislav Krofak zajedno su učestvovali u orgijama, tvrdi Jovana Cvijanović.

Rijaliti učesnica Jovana Cvijanović, koja se nedavno uselila u "Belu kuću" ne prestaje da iznosi pikanterije iz života svog bivšeg dečka, a sada cimera u "Eliti 9" Marka Janjuševića Janjuša.

Nakon što je otkrila da poseduje njegov kompromitujući snimak, sada je Maji Marinković pred milionima gledalaca otkrila da su Janjuš i Stanislav Krofak zajedno išli u svinger klubove.

1/5 Vidi galeriju Stanislav Krofak i Maja Marinković Foto: ATAIMAGES, Printscreen Instagram

- Išli su zajedno, ja sam zapratila Stanisalava da bi mogla da pratim Janjuša, jer me je on blokirao. Htela sam da vidim gde je, jer nisam mogla da ga dobijem. Njih dvojica su išli u svinger klubove zajedno u Rovinju, a ovde u Beogradu su isto išli na orgije - ispričala je Cvijanovićeva.

1/6 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Printscreen Pink Tv, Pritnscreen

Maja Marinković i Aneli Ahmić, inače obe takođe Janjuševe bivše, u čudu su slušale i pokušavale da iz nje izvuku što više detalja.

- Išli su njih dvojica i njih dve, u stanu su bili, pa su se onda menjali. Sve mi je Janjuš posle ispričao... Ne mogu više da pričam. Majo, nemoj više da me vučeš za jezik - rekla je Jovana ne želeći dalje da otkriva.