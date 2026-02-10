Slušaj vest

Željko Vasić i Miloš Krasić odlučili su da svako sa svojim prijateljima izađe na večeru u jedan poznati prestonički restoran.

Njih je u restoranu uslikao naš paparaco, koji se našao u isto vreme na istom mestu.

1.jpg
Foto: Kurir

I dok je bivši fudbaler bio samo sa jednim prijateljem, pevač je bio u većem društvu. Obojica su bila veoma raspoložena, pa su sve vreme razgovarali i nazdravljali vinom.

Oni su uživali i u raznim đakonijama, a da često svraćaju u ovaj restoran, videlo se po tome što su im ljudi tokom večeri prilazili i srdačno se pozdravljali s njima.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 14.58.49 (1).jpeg
Foto: Kurir

Nakon nekoliko sati Krasić je prvi napustio restoran, a kad je i sam primetio muzičara, pozdravio se s njim i otišao u nepoznatom pravcu s prijateljem.

Krasića već duže vreme nismo videli, a poslednje fotografije bivšeg fudbalera koje su se pojavile u javnosti bile su one sa prošlogodišnjeg letovanja u Crnoj Gori. On je tada boravio u Budvi sa porodicom.

Krasić i Vasić u restoranu Foto: Kurir

Željko Vasić ove godine ima veliki povod za slavlje jer obeležava 25 godina karijere. On se nedavno našao u centru pažnje medija, kada je opleo po Jakovu Jozinoviću, koji se proslavio pevanjem tuđih pesama.

- Živimo u kolektivnoj šizofreniji. Čovek lepo peva, to stoji. Malo je taj sistem vrednosti poremećen danas, kaver, tj. obrade tuđih pesama, to je drugo... Nekada, kad sam počinjao, nije mi padalo na pamet da pevam na koncertu tuđe pesme. Bilo bi me sramota. To je danas postalo normalno. Stvari su se promenile. Ne kažem da je to loše, niti kažem da je to dobro. Ne znam, vreme će pokazati. Ko se bavi muzikom, valjalo bi da izvodi svoju muziku, a ne da se predstavlja s tuđim radom - rekao je nedavno Vasić.

0.jpg
Foto: Kurir

