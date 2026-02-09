IZUJEDAN I IZGREBAN! Stefan Karić objavio sliku nakon intimnog odnosa i pokazao rane: Kad kaže da joj je prvi put (FOTO)
Stefan Karić na društvenoj mreži Instagram objavio je slike svog tela. Kako se može primetiti Stefan je imao baš uzbudljiv intimni odnos, pa se na slikama mogu videti ogrebotine i ujedi.
Stefan je napisao:
- Ono kad kaže da joj je prvi put.
Potom je objavio fotografiju šipražja uz komentar:
- Malo se šalim, ovde sam upao - rekao je Karić, ali mu niko nije poverovao s obzirom da ujede na vratu nisu mogli da nastanu upadom u grmlje.
Stefan je ubrzo sve obrisao, a nije jasno i zbog čega je to uradio.
Kija varala Slobu sa Karićem
Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar. O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.
"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.
Kurir.rs