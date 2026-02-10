Slušaj vest

Nakon niza uznemirujućih događaja koji su potresli regionalnu javnost, estradna scena sve otvorenije govori o strahu, nesigurnosti i potrebi za dodatnim merama zaštite. Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, kao i vest o otmici pevača Danijela Kajmakoskog otvorili su ozbiljno pitanje bezbednosti javnih ličnosti.

Postalo je nužnost

Iako su godinama važili za ljude koji žive glamurozno, bezbrižno i pod reflektorima, pevači se danas suočavaju sa mračnijom stranom popularnosti. Slava, novac i javna izloženost, kako tvrde upućeni, često sa sobom nose i ozbiljne bezbednosne rizike.

Prema informacijama koje kruže estradnim krugovima, sve veći broj izvođača odlučuje se da unajmi privatno obezbeđenje kako za svakodnevni život, tako i za nastupe, putovanja i boravak u inostranstvu. Ono što se ranije smatralo luksuzom, danas postaje nužnost. Kako smo već pisali, Čolina vila na Dedinju je od utorka, kad se desio nemili događaj, pod opsadom obezbeđenja. Čola je odmah preduzeo mere, a onda su i druge javne ličnosti progovorile o ovome.

Kaja Ostojić jedna je od retkih koja je javno priznala da je preduzela konkretne korake kad je reč o ličnoj bezbednosti.

- Dešavaju se stvari kojima mora da se stane na put. Ne znam zašto smo toliko na meti. Ranije nisam stalno imala obezbeđenje, ali sad sam počela da ga praktikujem. Imam mnogo toga da kažem, ali o tome ću govoriti kada dođe vreme - zaključila je Kaja

Sličan potez povukla je i mlada pevačica Milica Jokić, koja je takođe unajmila profesionalno obezbeđenje.

- Sve vreme imam čoveka koji ide iza mene. Tako je najsigurnije. I sad je tu, ali ga vi ne vidite - rekla je Milica.

Aleksandra Mladenović nije otkrila da li je i ona preduzela mere bezbednosti, ali je šokirana svim što se dešava.

- To je meni strašno, iskreno, sva sreća da niko nije povređen. Moram da kažem da ima dosta problema na estradi, moram da kažem da na mene nema ko prst da uperi, ja sam čista, iako ima targetiranja - poručila je Mladenovićka.

I pevačica Senidah Hajdarpašić već duži period ima obezbeđenje, jer je proživela sličnu situaciju kao Zdravko i Daniel.

Buni nas što nas zovu da ih čuvamo i privatno

Razgovarali smo i sa jednim članom privatnog obezbeđenja, koji je želeo da ostane anoniman baš zbog posla kojim se bavi. Njegova firma, u kojoj radi godinama, sarađuje sa estradnim imenima, kaže da su pevači oduvek imali zaštitu na nastupima, ali da se situacija u poslednje vreme drastično menja.

- Mi estradu čuvamo godinama, to nije ništa novo. Obezbeđenje na koncertima, u klubovima, na turnejama, to je standard. Međutim, ono što je novo jeste to što nas u poslednje vreme sve češće zovu privatno. Ne za nastup, nego za kuću, za porodicu, za svakodnevno kretanje - kaže sagovornik.

On ističe da se poznati sve ređe osećaju bezbedno čak i van scene.

- Ranije je bilo: "Treba mi obezbeđenje za vikend, imam nastup." Sada je: "Treba mi neko ko će biti stalno tu." Ljudi su uplašeni, dobijaju pretnje, imaju neprijatna iskustva. Popularnost danas nosi mnogo veći rizik nego pre deset godina - objašnjava član obezbeđenja.

Prema njegovim rečima, mnogi estradnjaci insistiraju na diskreciji.

- Većina ne želi da se zna da imaju lično obezbeđenje. Često dolazimo kao vozači, asistenti ili saradnici. Poenta je da se oni osećaju sigurno, a da javnost to i ne primeti - zaključuje sagovornik.

Preventivne mere

Pokušali smo da o ovoj temi razgovaramo i sa estradnim ličnostima koje nisu javno progovorile o strahu nakon nezgodnih situacija, ali svako s kim smo kontaktirali izjavio je da se ne bi mešao i da ne želi da izgleda ugroženo i time postane meta napada. Kako su nam još rekli, ne žele i da izjavom izazovu paniku u porodici. Stručnjaci za bezbednost ističu da popularnost često privlači ne samo obožavaoce već i osobe sa lošim namerama - od opsesivnih fanova, preko ucena, do ozbiljnih kriminalnih pretnji. Upravo zbog toga, kažu, preventivne mere mogu sprečiti veće tragedije.

Bomba bačena na porodičnu kuću Zdravka Čolića dodatno je uzdrmala javnost, jer je reč o umetniku koji decenijama važi za jednog od najmirnijih i najnenametljivijih ljudi na sceni. S druge strane, slučaj Daniela Kajmakoskog, koji je, prema dostupnim informacijama, bio otet, pokazao je da ni mlađe generacije izvođača nisu pošteđene opasnosti.

