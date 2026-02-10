Slušaj vest

U domaćim medijima se podigla velika prašina nakon što se saznalo da je partner Milice Todorović, kojem je prošle nedelje rodila sina, zapravo oženjen.

Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka, Printscreen/Instagrtam

Pevačica je od početka veze na sve načine pokušavala da zaštiti svog izabranika, ali joj nakon porođaja to nije pošlo za rukom jer se u medijima najpre pojavila njegova fotografija sa proslave, a zatim se oglasila i njegova zakonita supruga Lj. M. i iznela svoju stranu priče.

Otad novi detalji o misterioznom muškarcu izlaze na površinu. Tako smo najpre otkrili da je pevačicin partner privatnik, koji se bavi prodajom automobila, ali i da drži auto-perionicu na Novom Beogradu, koju smo i posetili.

Zaposleni u objektima na toj lokaciji imali su štošta da nam kažu o njima.

Foto: Printscreen

- Svi koji rade ovde znali su da je on u šemi sa Milicom. O tome nije pričao, sve do pre nekoliko dana pred porođaj. Videli smo je jednom ili dvaput da je dolazila dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova žena je u poslednje vreme redovno dolazila, i to nenajavljeno. Videlo se da između njih vlada neka netrpeljivost, bilo je i teških i glasnih reči. Kad je saznao da je postao otac, bio je baš veseo i sve je častio. Ipak, niko nije verovao da će sve izaći u javnost. Otkad se saznalo za sve ovo, nije dolazio na posao. Verovatno je shvatio da je bolje da se malo skloni dok se ova gungula ne stiša - priča naš sagovornik, koji je molio za diskreciju.

Kako dalje navodi, najzanimljivije od svega je što su Miličin sadašnji i bivši dečko Mario B. poznanici.

Foto: Paparazzo lov Printscreen, Damir Dervišagić, Shutterstock, Kurir

- Bivši Miličin verenik Mario je redovno dolazio u auto-perionicu. Tu je prao svoj automobil dok je živeo kod nje u stanu. On i Miličin sadašnji dečko su super poznanici i uvek su se srdačno pozdravljali i javljali jedan drugome. Kad je on posle uhapšen i kad se pročulo za taj skandal, baš mu je bilo žao Milice - zaključuje sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Podsetimo, zbog novonastale situacije Milica je u nelagodnom položaju i zamolila je za preko potrebni mir u narednom periodu.

1/6 Vidi galeriju S njim je Milica Todorović dobila dete Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

- Ispunila mi se najveća životna želja da se ostvarim u ulozi majke i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i dosad poštovali mene i moju porodicu, da tako i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu. Sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom. Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - rekla je Milica za Kurir.

Za Pink.rs se oglasila žena koja tvrdi da je zakonita supruga Miličinog partnera. Ona je iznela šokantne detalje o vezi svog supruga i pevačice.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, TierneyMJ/Shutterstock

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ne znam gde je on sad. Ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje, njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica. Bili smo u najlepšem bračnom odnosu. Nisam svesna šta me je snašlo. Živim u paklu. Ja sam njemu ceo život posvetila. Izdana sam. Ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila - rekla je Lj. M., pa dodala:

- Ja sam se Milici prvo javila na Instagramu. Ona meni ništa nije odgovorila kad sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila. Trudila saam se da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala samo o tome da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga - rekla je Lj. M.

Inače, zakonita supruga oca Miličinog deteta ranije je pričala da pije lekove za smirenje, kao i da se oseća veoma loše.

Kurir.rs

Proslava rođenja deteta Milice Todorović: