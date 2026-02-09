OGLASILA SE SUPRUGA DANIELA KAJMAKOSKOG: Evo u kakvom je stanju pevač nakon otmice: Svi smo pod stresom
Makedonski pevač Daniel Kajmakoski doživeo je pravu dramu u Beogradu, kada je nakon nastupa u Beton hali otet, a zatim pronađen vezan u automobilu iz kojeg su otmičari pobegli.
Sada se za domaće medije oglasila njegova supruga Marina, koja je otkrila kako se sada on oseća, kao i da je cela porodica pod velikim stresom.
- Šta da vam kažem, svi smo pod stresom. Daniel je u redu sada, oporavlja se i tu je sa nama, a što se tiče celog slučaja, ne smemo ništa zbog istrage da pričamo. Sve je preusmereno na advokata, a ja molim sve za razumevanje - rekla je kratko Marina, koja se u ovim trenucima ne odvaja od Daniela.
Mladen Mijatović otkrio šta mu je pevač rekao
Podsetimo, Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.
- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su među sobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi me oslobodili, uz pretnju da se ispred stana nalaze saučesnici koji će pretnju sprovesti u delo - rekao je pevač, otkrio je Mladen Mijatović
Prijatelj prijavio otmicu
Podsetimom, negde u isto vreme kad policija kreće u poteru i prijatelj pevač prijavljuje otmicu.
Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.
Namera je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup. I dalje se traga za otmičarima., a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Svi brojevi telefona pevača su nedostupni, njegova supruga nam nije odgovorila na poruku, a za medije se oglasila njegova majka.
Kurir.rs/Blic
Danijel Kajmakoski pod psihičkom traumom nakon otmice