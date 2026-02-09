Slušaj vest

Makedonski pevač Daniel Kajmakoski doživeo je pravu dramu u Beogradu, kada je nakon nastupa u Beton hali otet, a zatim pronađen vezan u automobilu iz kojeg su otmičari pobegli.

Sada se za domaće medije oglasila njegova supruga Marina, koja je otkrila kako se sada on oseća, kao i da je cela porodica pod velikim stresom.

- Šta da vam kažem, svi smo pod stresom. Daniel je u redu sada, oporavlja se i tu je sa nama, a što se tiče celog slučaja, ne smemo ništa zbog istrage da pričamo. Sve je preusmereno na advokata, a ja molim sve za razumevanje - rekla je kratko Marina, koja se u ovim trenucima ne odvaja od Daniela.

Mladen Mijatović otkrio šta mu je pevač rekao

Podsetimo, Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.

- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su među sobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi me oslobodili, uz pretnju da se ispred stana nalaze saučesnici koji će pretnju sprovesti u delo - rekao je pevač, otkrio je Mladen Mijatović

Prijatelj prijavio otmicu

Podsetimom, negde u isto vreme kad policija kreće u poteru i prijatelj pevač prijavljuje otmicu.

Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Namera je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup. I dalje se traga za otmičarima., a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Svi brojevi telefona pevača su nedostupni, njegova supruga nam nije odgovorila na poruku, a za medije se oglasila njegova majka.

