Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara, a ona i njen sin Bogdan napustili su porodilište pre dva dana. Po njih je došla pevačicina majka Jasmina, koja je bila tu da pomogne oko stvari i pruži podršku nakon izlaska iz porodilišta.

Milica Todorović bila je presrećna kada je sa naslednikom došla u svoj dom i videla da je sve spremno za Bogdana. Sada su komšije progovorile o tome ko sve dolazi kod nje.

- Milicu nisam videla od kada je izašla iz porodilišta. Znam da joj mama dolazi svaki dan, čula sam da je imala operaciju, ali pomaže sve što treba. Dođe i sestra kod nje. One joj pomažu oko svega što treba za dete - rekla nam je komšinica koju smo sreli ispred zgrade u kojoj Milica živi.

Još jedan komšija, koji je ranije viđao Milicu u kraju kaže da pevačica ne izlazi, a da je inače uvek prijatna.

- Milica je uvek nasmejana i prijatna. Nije izlazila od kad se porodila. Ne znam da li otac deteta dolazi kod njih, ali mi je neizmerno drago što je dobila dete. To je najbitnije sada - rekao je njen komšija

Milica se oglasila iz porodilišta nakon što se saznalo ko je otac njenog deteta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.