Pevačica Jelena Jović bez dlake na jeziku otvoreno je pričala o svakom trenutku koji je prošla u svojoj karijeri, a trenutno je najponosnija na sebe, jer je posle dužeg vremena odlučila da se vrati muzici i izbacila je svoju prvu pesmu.

- Izbacila sam nedavno pesmu koja se zove “Fatalna“, a trebala je da se snimi mnogo ranije, ali za kratko vreme sam izgubila celu porodicu, mladog brata, pa posle dve i po godine sam doživela da mi majka umre iznenada na rukama, dok sam tatu izgubila u srednjoj školi. Počela sam da razmišljam samo kako ću ja dalje i jako je sve teško i dan danas. Nemam oslonac, imam ljude oko sebe, ali porodica je nezamenljiva i bez porodice si siroče – sa suzama u očima priča Jelena Jović

Jesam, jer i oni bi sada bili ponosni na mene, jer mama je videla još tada snimak pesme i zvala je celu familiju i puštala i ona se puno radovala.

Poredili je sa Stojom

Kroz karijeru je mnogi porede sa pevačicom Stojom.

- Mogu da kažu da dosta ličim na Stoju, to me ne bi uvredilo. Ona je ime, dobra pevačica sa mnogo hitova, žena na svom mestu i lepa žena, svakako da mi to prija – kroz osmeh priča ona i dodaje da joj krađa bakšiša nije strana.

- Nisam radila romska veselja, ali generalno privatna veselja sam radila. Već sam prošla kroz to da mi neko krade bakšiš, ali taj što je ukrao on je uzeo sebi, jer oteto je prokleto. Niko se takvom krađom u našem poslu nije obogatio. To sve oko bakšiša bude neverovatno kada slušaš, ali ne verujem da će neko da priča o tome, ako nije tako. Doživljavala sam više puta da mi kradu bakšiš i bili smo u dogovoru da ispratimo tog nekoga koji je to radio.

i dodaje da je ponosna što je uspela da nastavi dalje.

"Menadžer me je terao na intimne odnose sa pevačem"

Pevačica je na početku svoje karijere prošla kroz jako težak period kada ju je estradni menadžer ucenjivao zarad uspeha.

- Jeste dolazilo do toga da me je menadžer terao da imam intimne odnose sa pevačem i mnogi me osuđuju što to pričam i govore mi da glumim žrtvu. Imala sam ucenu i to je bilo kada sam počinjala da pevam, a taj menadžer je jako poznat. Upoznali smo se u lokalu gde sam pevala i krenuo je sa pričom da može da mi pomogne da budem zvezda i da zaradim novac. Upoznao se i sa mojim roditeljima, a zatim me je doveo ovde u Beograd kod jedne poznate pevačice i tu je bio još jedan menadžer i samo su mi rekli “ona može da prođe“ i bila sam izgubljena, nisu čuli ni kako pevam ni ništa, samo su mi to rekli i sve mi je bilo jasno. Nisam imala želudac za te stvari koje je posle ponudio taj menadžer kada je stavio ruku na moju nogu, pokušao nasilno da me poljubi i rekla sam da to ne želim. On je želeo da budem sa njim, a posle da budem sa tim jako poznatim pevačem sa kojim ću napraviti pesmu i biću zvezda, a taj pevač je jako poznat, dobro peva i ima odlične pesme – rekla je Jelena i dodala:

- Svaka kafana i birtija gde sam pevala je bolja nego da prodam obraz, svoje telo i sebe. Sve može da se opere, ali obraz nikad. Verujem da nisam prva, a možda su danas zbog tog menadžera mnoge pevačice i velike zvezde. Mene nije ucenjivao pevač, nego menadžer, a skoro sam pročitala da je taj pevač imao neku aferu i baš sam se iznenadila – iskrena je bila ona koja u životu priželjkuje Kaspera.

"Kao Mina Kostić čekam Kaspera"

- Postoje pevači i fudbaleri koji su mi se udvarali, ali čekam Kaspera. Mina ga je dobro našla, meni je ono interesantno i ako je žena srećna i ako se vole što da ne budu zajedno. Evo ja nemam Kaspera, čekam i nadam se da će da se pojavi i da se dogodi. Koliko god ljudi da im se smeju, ja želim da opstanu i želim im sreću.

