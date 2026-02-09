Slušaj vest

Pevač Daniel Kajmakoski otet je u noći između subote i nedelje, te se sada oporavlja posle situacije u kojoj se našao, dok su uz njega najbliži i pružaju mu podršku.

Foto: Kurir Televizija

Nakon što su se za domaće medije oglasili i pevač i njegova supruga Marina, koja je otkrila da je on pod velikim stresom, razgovarali smo i sa advokatom Branislavom Stanišićem. On je istakao da je ova situacija ostavila izvesne posledice, kao i da policija punom parom radi na tome da se osumnjičeni privedu licu pravde.

- Istraga je u toku i ona će da potraje. Što se tiče Daniela, on je psihički i i fizički dobro, to je najbitnije po porodicu i po njega sada. Ova situacija jeste ostavila takoreći šok posledice, ali hvala Bogu prevazilazi ih.

Ako me pitate o samom slučaju, tu ne bismo mogli previše informacija da iznesemo dok se bar ne osumnjičeni za izvršenje gnusnog krivičnog dela ne privedu pravdi, jer potraga za njima i dalje traje. U dogovoru sa policijom ne možemo više detalja u ovom momentu da iznesemo. Situacija na terenu je takva da su osumnjičeni napustili lice mesta kod Rume, kad kažem lice mesta mislim na mesto gde je ostao automobil zaustavljanjem u bankinu. Od tog trenutka oni su napustili lokaciju i za njima se i dalje traga - rekao je Stanišić, pa je dodao:

Sada se ide u pravcu potrage za licima, koja su najverovatnije turskog porekla. To je za sada dostupna informacija. Nisu građani Republike Srbije, najverovatnije. Pričali su na turskom jeziku ili nekom sličnom tome, a njihov izgled je upućivao na to da su tako iz neke zemlje tog tipa. Ne znamo sada da li su migranti, ili u kom svojstvu su kod nas boravili. Sa Danielom se čujem non stop, reagujemo za potrebe policije i vezano za slične stvari.

1/5 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Kurir

"Nikome se nije zamerao"

Bata tvrdi da se Daniel nikome nije zamerao, te i da nije zbog toga ni sumnjao da bi situacija koja se desila, mogla da ga snađe.

- Daniel je pre svega jedan umetnik i nije čovek koji bi mogao da prepozna naznake kod nekog ko bi ga eventualno pratio. Nije on lično ništa primetio, čovek je koji se nikada nikome nije zamerio.

Nema niko razlog da iz ličnih pobuda atakuje na njega. Da je postojala neka sumnja, verovatno bi i on pomislio da nešto ovako može da se desi, ali nije. Kao što neke zvezde nisu imale na pameti da neko može da im baci eksploziv. Daniel svoj posao obavlja profesionalno, nikada prema nekome nije bio drzak i bezobrazan da bi neko na ovaj način mogao da se ophodi prema njemu.

Ovo je neko uradio zbog potrebe za sticanjem materijalnih dobara, to je verovatno to. Daniel ima poverenje u policiju, tako da znamo kako postupaju i ubeđeni smo da će svojim profesionalnim radom odraditi svoj posao kako treba. Nadamo se da će to sve biti brzo okončano što se osumnjičenih tiče, jer policija je na vrhuncu zadatka.

"Pretili su pištoljem i tražili 20.000 evra" Mladen Mijatović je, sa druge strane, otkrio jezive detalje otmice popularnog pevača, ističući da su pretili pištoljem, tražili 20.000 evra i spominjali porodicu.

1/4 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: printscreen YT, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Mladen Mijatović otkrio šta mu je pevač rekao

Podsetimo, Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.

- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su među sobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi me oslobodili, uz pretnju da se ispred stana nalaze saučesnici koji će pretnju sprovesti u delo - rekao je pevač, otkrio je Mladen Mijatović

Kurir.rs/Blic