Slušaj vest

U legendarnoj beogradskoj kafani „Dva Jelena“ dogodilo se veče bez pompe, ali sa mnogo emocije i prave, iskrene muzike. Povod za okupljanje bio je poseban – slavlje nakon trećeg rasprodatog koncerta Saše Kovačevića, koji je još jednom potvrdio svoju ogromnu popularnost i ljubav publike.

Foto: Ana Kosović

Umesto velikog zvaničnog slavlja, odabrana je kafanska atmosfera i pesma za dušu. Aca Pejović i Saša Kovačević stali su rame uz rame i zapevali onako kako se peva u pravoj beogradskoj kafani – iskreno, bez zadrške, iz srca. U intimnoj atmosferi, bez velike gužve, svaka nota imala je posebnu težinu, a svaka pesma dodatnu emociju.

Foto: Ana Kosović

Posebnu simboliku nosi i sama kafana „Dva Jelena“, mesto u kojem je pevao i legendarni Toma Zdravković. Upravo je Aca Pejović svojim glasom oživeo Tomine pesme u filmu o velikom boemu, pa je ova noć imala dodatnu emotivnu dimenziju – spoj tradicije, boemskog duha i savremene muzičke scene.

Foto: Ana Kosović

Nije to bilo veče spektakla i reflektora, već slavlje uspeha uz prijatelje, pesmu i kafansku energiju. A takve noći, kažu, pamte se najduže.