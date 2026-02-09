Slušaj vest

U jednom od izdanja emisije ''Premijera vikednd specijal'', voditeljka Bojana Lazić razgovarala je sa pevačicom Verom Matović, koja je na samom početku otkrila da li bi se prijavila za PZE.

Šta mislište o učešću na PZE?

- Prazim muzičke festivale, ispratim sve. Volela bih da nam se ponovo neko poput Marije Šerifović. Ja sam narodnjak, meni nije mesto tamo, ne bih učestvovala, jer smatram da nama nije mesto na takvom tipu takmičenja.

Voditeljka je otkrila Veri da je njen kolega Era Ojdanić poslao tekstualnu poruku, u kojoj je naglasio da je njegovova pesma ''Pauk'', takođe veliki hit, jednako kolko i njena pesma, koja je nedavno doživela ekspanziju ''Miki, Milane''.

Je l' bilo ljubomornih kolega na vašu numeru?

- Sigurno je bilo. Što se tiče toga, verovatno je i Era, jer je poslao tu poruku - kazala je Vera, a onda je usledilo iznenađenje kakvom se nije nadala.

Šok u programu uživo

Desingerica je upao potom u studio, prilikom čega je zamolio Veru da ustane, te su se srdačno pozdravili.

Program je prekinut na kratko, a publika je ostala u šoku jer nije znala da su folk pevačica i reper toliko bliski.

