Pevač benda "Dijamant", Mladen Rosić (34), govorio je o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki.

Kako je tada Mladen istakao, bio je mnogo mlad i nije želeo da propušta prilike koje su mu se nudile, pa i ako je tada bio u vezi. Danas te stvari sebi ne bi dozvolio da mu se dese.

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, 18,19, 20 godina hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kući i sa devojkom da spavam, čekam da ona zaspi i onda idem dalje, to je normalno, kao svi ostali mladi momci što rade. Treba da se iživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i željan da se smiriš i da nemaš problema u braku", istakao je Mladen, pa otkrio da li mu je to imponovalo.

"Jeste, klinac sam i ne razmišljam, tada mi je to prijalo, mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad", pričao je Mladen.

Živi u ogromnoj kući

Podsetimo, mediji su svojevremeno posetili Mladena Rosića u mestu Vojka pored Beograda.

- Ovo je moja kuća, ja sam je napravio - rekao je pevač tada za Blic.

- Ovde dosta vremena provodim za laptopom, slušam muziku. U krevetu spavam sam. Volim komfor, da spavam sa još nekim, bio bi mi mali. U svakom slučaju, devojku nemam, pa nemam ni priliku da krevet delim sa nekim - priča Mladen i otkriva da voli da čita pravoslavnu literaturu.

- Tu su i knjige koje u slobodno vreme čitam. Tu je pravoslavni molitvenik, Biblija... Čitam takve knjige u slobodno vreme da se malo produhovim. Verujem u boga, molim se bogu i to mi dosta pomaže. Ne postim svaki post, ali postim kada je Veliki petak i kada su veliki praznici. Imao sam želju da postim nekoliko puta, ali nemam ženu da mi sprema posnu hranu (smeh). Idem u restoran ili kod majke, ona što mi skuva to jedem, ne mogu da biram - iskren je pevač, kome očigledno fali ženska ruka u kući u kojoj živi.

