Nedavno se u javnosti pojavio snimak bivšeg hrvatskog fudbalskog funkcionera Zdravka Mamića, na kojem se vidi kako u odličnom raspoloženju uživa uz hitove Svetlane Cece Ražnatović.

Svetlana Ceca Ražnatović

Ceca je nastupila na Jahorini, a koncertu je prisustvovao i Mamić, što je privuklo pažnju javnosti. Pevačica nije krila zadovoljstvo kada ga je ugledala među publikom.

- Jako sam se obradovala kad sam ga videla odmah tu pored bine, zaista sam imala želju da ga pozdravim. Zdravko je autentičan lik i kad god mi padne raspoloženje ja odem na Jutjub, gledam njegove intervjue i umirem od smeha, zato što je spontan. Baš ga briga šta će ko reći, govori ono što misli, a retki su takvi ljudi. Ja prva nisam ta koja bi rekla sve što misli, zato što ceo život vagam da ne povredim nekome osećanja, a kad su moja u pitanju nikog nije briga. Zato gledam njegove klipove i kažem: "To, tako, bravo!" - rekla je pevačica u intervjuu za "Telegraf", nakon čega je dodala:

- On je džentlmen, poznajem ljude koji su sa njim bliski. O njemu imaju samo reči hvale.

Pevačica je potom otkrila da li se nakon nastupa čula sa Mamićem, odnosno da li su razmenili koju poruku.

- E, pa, neću sve da vam kažem, vi hoćete baš sve da znate. To ćemo za nastavak, Jahorinu 4, 5, 6 - rekla je Ceca u šali, pa istakla da planove pravi na kraće staze.

Svetlana Ceca Ražnatović

Karleuša igra uz Cecinu pesmu

Podsetimo, poznato je da su Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović već dugi niz godina u ozbiljnom sukobu, te su zbog oštrih reči čak i na sudu, ali nije sve tako crno.

Bez obzira na to što između njih vlada netrpeljivost, to nije razlog da jedna od pevačica ne zapeva hit ove druge, čak i u emisiji.

Jelena se opustila u jednoj od emisija Pinkovih zvezda, i dok je takmičarka pevala hit "Neću da budem ko mašina" njene "rivalke" Cece Ražnatović, Karleuša je zagrlila voditeljku Bojanu Lazić i pevala pomenutu numeru.

Jelena i Bojana bile su odlično raspoložene, atmosfera je bila na vrhuncu, a pridružio im se i Dragomir Despić Desingerica, koji je takođe znao tekst i pevao je, ali se nije pomerao sa mesta žirija.