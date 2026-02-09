SVI MUŠKARCI BALAVE ZA NJENIM TELOM, A ONA CEPA BELI LUK, SLANINU I SIR! Naša voditeljka važi za mahera u svom poslu, a jelovnik će vas šokirati
Marija Egelja (36) jedna je od naših najzgodnijih voditeljki, a i posle dva porođaja ona je brzo uspela da vrati devojačku liniju. Ona trenutno boravi na Zlatiboru, a sada je pokazala kako se hrani tokom hladnim zimskih dana.
Iako mnogi misle da je na strogim režimima ishrane obzirom da nema trunku sala na telu, Marija uživa u srpskim specijalitetima, te je sada uslikala tanjir pun slanine, belog luka i domaćeg sira.
- Planinski vajb - napisala je u opisu.
Marija Egelja je, sa druge strane, nedavno pobedila komentarom ispod fotografije Novaka Đokovića.
Muž joj je velika podrška
Podsetimo, Marija je nedavno govorila o odnosu sa suprugom, Aleksandrom Dabićem, bivšim sportistom i biznismenom.
-Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati - pričala je voditeljka.
