Slušaj vest

Marija Egelja (36) jedna je od naših najzgodnijih voditeljki, a i posle dva porođaja ona je brzo uspela da vrati devojačku liniju. Ona trenutno boravi na Zlatiboru, a sada je pokazala kako se hrani tokom hladnim zimskih dana.

Iako mnogi misle da je na strogim režimima ishrane obzirom da nema trunku sala na telu, Marija uživa u srpskim specijalitetima, te je sada uslikala tanjir pun slanine, belog luka i domaćeg sira.

Marija Egelja jede sir, slaninu i beli luk
Marija Egelja jede domaće namirnice Foto: Printscreen

- Planinski vajb - napisala je u opisu.

Marija Egelja je, sa druge strane, nedavno pobedila komentarom ispod fotografije Novaka Đokovića.

Muž joj je velika podrška

Podsetimo, Marija je nedavno govorila o odnosu sa suprugom, Aleksandrom Dabićem, bivšim sportistom i biznismenom.

-Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati - pričala je voditeljka.

Ne propustiteStars"NIŠTA NE MOŽE ZAMENITI MAJČINO MLEKO, TO JE VIŠE OD..." Srpska voditeljka ponosno pokazala kako doji sina
Marija Egelja
Stars"TOKOM SLEDEĆE NEDELJE..." Marija Egelja se oglasila nakon što su njenom mužu zapalili lokal: Bila je nikad direktnija, evo šta je sve rekla
Marija Egelja s mužem
StarsLOKAL NJENOG SUPRUGA ZAPALJEN NA VRAČARU, A KO JE ZAPRAVO MARIJA EGELJA? Lomila srca sportistima, pravila venčanje iz bajke, a ovaj detalj je posebno zanimljiv
124526.jpg
StarsGARDEROBER OD PODA DO PLAFONA: Marija Egelja pokazala svoj omiljeni kutak, sve tip top sređeno, a jedan deo odvojen samo za obuću (FOTO)
sm2.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP584 07.02.2026. Izvor: Kurir TV