Marija Egelja (36) jedna je od naših najzgodnijih voditeljki, a i posle dva porođaja ona je brzo uspela da vrati devojačku liniju. Ona trenutno boravi na Zlatiboru , a sada je pokazala kako se hrani tokom hladnim zimskih dana.

Iako mnogi misle da je na strogim režimima ishrane obzirom da nema trunku sala na telu, Marija uživa u srpskim specijalitetima, te je sada uslikala tanjir pun slanine, belog luka i domaćeg sira.

Muž joj je velika podrška

-Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati - pričala je voditeljka.