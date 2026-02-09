Slušaj vest

Milica Todorović uspela je ono što većina ljudi nije. Za samo tri meseca je na zdrav način smršala čak 14 kilograma, a i u mesecima koji su usledili nastavila je da se intenzivno bavi svojom figurom.

U jednom intervjuu nedavno Milica je otkrila svoju veliku tajnu i otkrila kako joj je to pošlo za rukom, ali i šta je jela za doručak, ručak i večeru.

Evo recepta za dobar izgled

– Pa, to je proteinska ishrana. Ne jedete ugljene hidrate uopšte. Bitno je i da pijete dosta tečnosti, dosta vode, zeleni čaj, litar na dan. Možete i ceđenu pomorandžu, na primer, pola pomorandže u litar vode. Možete čaj od rastavića, koprive, razne neke diuretike – kaže Milica i otkriva kako izgleda njen jelovnik:

– Za doručak, na primer, pahuljice prelijete vrelom vodom i naseckate voće. 400 grama porcija. Razmak između obroka je tri ipo do četiri sata. Naravno za svaku osobu je drugačije, individualno je. Neko jede manju gramažu, neko veću. Ja sam jela 400 grama. I to stvarno bude dosta vi se najedete od toga. Zapravo je fora da imate četiri pet obroka na dan i da non stop unosite hranu u organizam da bi se on navikao da troši. Da kaže, aha opet si mi dala hranu, sad moram da trošim. Za ručak sam jela meso i salatu. Možete crveno meso, belo meso.. Možete da jedete i dosta kuvanih jela, recimo, grašak bez zaprške, musaku sa tikvicama.. Večera može biti cezar salata koju sami napravite. Na primer, dve kašilke senfa, piletina, zelena salata, čeri paradajz i sok od limuna – otkrila je pevačica.

kurir / svet-scandal

