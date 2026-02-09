Slušaj vest

Svi su se potresli zbog otmice Daniela Kajmakoskog, a retko ko se seća da u Srbiji 2018. godine odigrala slična drama.

Naime, tada je voditeljka Anđela Lakićević učesnicima rijalitija saopštila vest koja je šokirala sve.

Kada je čuo u programu da su četiri učesnice nagrađene izlaskom u grad, momak Mirele Lapanović, tadašnje učesnice, sačekao je ekipu koja je pošla na snimanje, izvukao devojku iz kola, ugurao je u svoj automobil i odvezao u nepoznatom pravcu.

Produkcija Hepi televizije je obavestila policiju, a istovremeno je pokušala da stupi u kontakt sa Nešom Vukovićem, koji je oteo Mirelu Lapanović, sve vreme nastojeći da sazna šta se dogodilo.

Učesnici su bili u šoku kad su čuli šta se desilo

- Meni je Mirela rekla da se boji Neše i zbog toga se dvoumila da li da iskoristi nagradni izlazak – rekao je Milutin Radosavljević Mili, sa kojim je Mirela bila u vezi u prošlom rijalitiju.

Dok su u programu bili Mili i Mirela, Neša je besomučno zvao rijaliti i tražio od zaposlenih da ne snimaju njih dvoje, jer je "njemu teško", saopštila je produkcija tada.

U program su se ubrzo vratile učesnice rijalitija, koje su pričale o svemu što se dogodilo.

kurir / blic

