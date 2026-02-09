Slušaj vest

Vest da je N. M, partner Milice Todorović, navodno u braku, izazvala je pravu buru u javnosti, a dodatno su je pojačale tvrdnje njegove supruge da sa decom prolazi kroz težak period.

Kako za domaće medije otkriva izvor blizak pevačici, Milica se u potpunosti povukla iz javnosti i sve svoje vreme posvetila bebi.

- Milica je kod kuće. Potpuno se isključila od svega što se desilo i ne želi da se dodatno opterećuje. Trudi se da se fokusira isključivo na dete i na to da se što pre oporavi. Od nje se ne odvaja sestra, koja je uz nju bukvalno 24 sata. Nema govora o dadilji, barem za sada. Jedino što znam jeste da joj povremeno dolazi medicinska sestra kako bi joj pomogla oko bebe i dala savete u vezi sa negom - navodi sagovornik za naš portal.

Na pitanje da li Milicu obilazi njen partner i kakvi su njihovi odnosi nakon izbijanja skandala, izvor ostaje uzdržan, ali naglašava da je situacija komplikovana.

- Oca niko od bliskih ljudi nije video poslednjih dana. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da li je dolazio, ali verujem da su u kontaktu i da se povremeno čuju i viđaju. Priča o njegovoj supruzi nije novost za Milicu, ona je za to znala i ranije, ali je šok nastao u trenutku kada je sve izašlo u javnost. Što se tiče budućnosti njihovog odnosa, trenutno je sve neizvesno i niko ne može sa sigurnošću da kaže kako će se stvari dalje odvijati - zaključuje izvor domaćih medija

Milica se oglasila iz porodilišta nakon što se saznalo ko je otac njenog deteta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

