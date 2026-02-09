"ZDRAVKO ČOLIĆ UVEK RADI OVO KADA ME VIDI" Naš voditelj ispričao kakav je pevač van kamera: Ne ljutim se...
Voditelj Zoran Pejić Peja tokom karijere upoznao je većinu ljudi sa domaće javne scene. On je sada otkrio kako se ponašaju mnogi van kamera, a pomenuo je i Zdravka Čolića.
Peja je istakao da je sa najvećim zvezdama uvek lako sarađivati.
- Samo velike zvezde su jednostavne. Zdravko Čolić je naša zvezdetina, ali gde god da sam ga video, verujte mi on je meni prvi prišao: "Peki, kako si šta radiš?". Takva zvezdetina, da prođe čovek, da mi se ne javi, ja se ne ljutim. Takvo ime, Zdravko Čolić, jasna priča, ali ne, on se javi, dođe - rekao je on, prenosi "Grand".
Na Čolinu kuću bačena bomba
Podsetimo, na kuću Zdravka Čolića je 3. februara bačena bomba, a tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su izvršile ovaj napad.
Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.
Sumnja se da su napadači bili deo vračarskog klana, a srećom, povređenih prilikom napada nije bilo već je samo načinjena materijalna šteta.
kurir / blic
Pogledajte dodatni snimak: