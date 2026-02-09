Slušaj vest

Ferid Avdić ima višedecenijsku uspešnu karijeru, a sada je progovorio o bakšišima koje zarađuje na veseljima. I dok se mnogi hvale parama koje dobijaju, pevač ima drugačiji pogled na zaradu koju mu gosti daju.

Pevač je otkrio da li može da izdvoji numeru za koju je dobio najviše para.

- Ko bi to sad znao. Dešavalo se to i na pesme od kolega, na sevdalinke, nema baš neke posebne pesme koju bih izdvojio po tom pitanju – rekao je Ferid i otkrio kada je dobio najveći bakšiš.

- Bile su te neke svadbe u Italiji pre petnaestak godina, bilo je tu po 10.000 maraka ili evra. Ali ja sam skroman za razliku od nekih koji se hvale. Postoje danas kraljevi bakšiša, sve zavisi od publike, u kom si društvu, kako ko hoće da daje pare. Najvažnije je da on shvati da je dobra pesma i da da osica – ispričao je pevač.

"Deo novca uvek dajem"

Ipak, Avdić taj novac nikada u celosti ne zadržava za sebe.

- Uvek moraš bar prosto od te sume da podeliš nekom koga znaš. Da li prijatelju ili rodbini, svejedno je, ali da se rešiš nečega i da ne uzmeš sve sebi, jer to je glupost. Moraš uvek neki deo novca da daš, da kažeš da si to zaradio i onda daš i drugima da malo zarade – zaključio je on.

