ŽENA ACE SOFRONIJEVIĆA POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Kosana zasijala nikad srećnija i lepša
Supruga Ace Sofronijevića podelila je sa pratiocima nežan trenutak koji je mnoge dirnuo. Dva meseca pred porođaj, Kosana je pokazala trudnički stomak, zračeći spokojem i posebnom energijom koju, kako kažu, samo buduće majke imaju.
Aca Sofronijević i Kosana sa osmehom broje dane do proleća, kada će se njihova porodica prvi put upotpuniti. Do tada, svaki dan protiče u znaku iščekivanja, sitnih priprema i emocija.
Lepa Kosana sada je pozirala u beloj bluzi i crnim pantalonama, dok je kosu isfenirala na talase.
Aca Sofronijević o venčanju sa lepom Kosanom
Inače, Aca je jednom prilikom govorio o venčanju sa doktorkom i tom prilikom istakao da je sve bilo veoma emotivno.
- Mnogo je bilo emotivno posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog končanja u hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri. Sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i mlada što je i bio cilj. Neki gosti koji uvek sede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci preneli tu energiju i ljubav, podigli smo celu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo - rekao je harmonikaš.
Podsetimo, Sofronijević je za "Blic" otkrio kako su on i Kosana proveli prvu bračnu noć.
- Mi smo sedeli i pričali dva sata, slušali muziku, uživali... Poklone smo danas popodne otvorili, svi su nas mnogo ispoštovali. U šest ujutru smo legli - rekao nam je Aca tada.
Pogledajte dodatni snimak: