Aca Sofronijević o venčanju sa lepom Kosanom

- Mnogo je bilo emotivno posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog končanja u hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri. Sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i mlada što je i bio cilj. Neki gosti koji uvek sede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci preneli tu energiju i ljubav, podigli smo celu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo - rekao je harmonikaš.