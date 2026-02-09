Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša otvoreno je progovorila o svom prvom intimnom iskustvu. Prema sopstvenom priznanju, dogodilo joj se sa prvim dečkom, kojem je ime Nemanja.

Ipak, ne nosi isto u lepom sećanju.

- Moje prvo s*ksualno iskustvo nije bilo slavno, a nisam bila ni toliko mlada kada se to dogodilo. Bio je to moj prvi dečko, Nemanja. Imala sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno. Prošle su godine dok nisam zapravo psihički sazrela da s*ks bude nešto u čemu mogu da uživam - kazala je Jelena.

Pošto se nametnulo i pitanje o poslednjem, međutim, nije bila baš tako otvorena za priču.

- Ju... To su već pitanja koja bi napravila nove naslove, a to nećemo raditi - prokomentarisala je onda Karleuša.

JK napravila haos uz Cecinu pesmu

Inače, poznato je da su Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović već dugi niz godina u ozbiljnom sukobu, te su zbog oštrih reči čak i na sudu, ali nije sve tako crno.

Bez obzira na to što između njih vlada netrpeljivost, to nije razlog da jedna od pevačica ne zapeva hit ove druge, čak i u emisiji.

Jelena se opustila u jednoj od emisija Pinkovih zvezda, i dok je takmičarka pevala hit "Neću da budem ko mašina" njene "rivalke" Cece Ražnatović, Karleuša je zagrlila voditeljku Bojanu Lazić i pevala pomenutu numeru.

