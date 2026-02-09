Slušaj vest

Učesnica rijalitija "Elita 9" Anita Stanojlović već dugo je pred TV kamerama, a informacije iz spoljnog sveta mahom ne dobija. Sad je na društvenim mrežama, na njenom Instagram profilu, osvanulo obaveštenje koje je iznenadilo mnoge.

- Aniti je neko prijavljivao profil, i trenutno je onemogućeno kačenje storija, ne znamo iz kog razloga i zašto, ali se nadamo da će uskoro biti rešeno - pisalo je u saopštenju na Anitinom profilu, koji vodi njena bliska osoba dok je ona u "Eliti".

- Tužno je i jadno čime se ljudi bave - pisalo je u nastavku objave.

Anitina drugarica poručuje: "Ne mogu da je prepoznam"

Inače, odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića u rijalitju "Elita 9" i te kako zanima javnost. Tim povodom se nedavo oglasila i njena drugarica Tamara Radoman, te otkrila niz detalja.

- Ja odnos Anite i Luke još uvek podržavam, nadam se da će stati na neke stabilne noge. Prebrzo su ušli u odnos, zato dolazi do nepoverenja. Unutra se nalaze Aneli i Anđelo, dve njihove velike ljubavi, zbog toga postoji veliko nepoverenje - rekla je Anitina drugarica.

- Luka stalno ubeđuje Anitu da je luda, kada mu prebaci nešto uvezi Anite. Ne sviđa mi se njeno ponašanje. Ne mogu da je prepoznam. Ovo je bleda senka osobe koja je bila. Stalno bi se svađala, neraspoložena je. Deluje mi kao da je u nekoj depresiji - dodala je ona za "Pink".

