Slušaj vest

Rada Manojlović otkrila je da mnogi greškom misle kako je ugradila silikone u grudi i zadnjicu, a sve zbog viška kilograma koji je nedavno dobila.

Pevačica je priznala i da joj je, kako kaže, glava trenutno "kao globus", ali da višak kilograma kod nje prirodno odlazi tamo gde želi.

- Jedino što se povećalo su guza i grudi. Imam sreću da kad nabacim koji kilogram preko svoje idealne težine, to ode baš tamo gde treba. Čula sam priče da sam stavila silikone, ali to su gluposti. Samo se nasmejem i nastavim da jedem - rekla je Manojlovićeva za Grand.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je otvoreno govorila o svojim navikama u ishrani i istakla šta smatra ključnim za dobar izgled i stabilnu telesnu težinu.

- Ja nisam neko ko laže ljude i priča bajke da ništa ne jedem. Tako sam se rodila i to je tako. Rekla bih da jedem normalno, na strogoj dijeti, treniram… Mnogo je do porodice – cela moja porodica je ovakve građe. Možda je jedna od tajni što ne volim slatko; verujem da to mnogo znači, jer od slatkiša ljudi lako stradaju. Takođe, jedem malo – ako je u restoranu pljeskavica 200 grama, pojedem pola i to mi je dovoljno. Zasitim se polako i uživam u svakom zalogaju. Ja zaista jedem sve, ali to su moje navike - rekla je pevačica.

"Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta"

Podsetimo, Rada je nedavno otkrila sa kakvim problemom se suočila.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: