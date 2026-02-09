Slušaj vest

Ćerka fudbalera Niše Saveljića, Silvana Saveljić, postala je majka po prvi put, a novost je podelila sa pratiocima na Instagramu.

Silvana je podelila fotografiju partnera sa njihovom bebom, a pokazala je i da je po nju u porodilište došao sa buketom cveća.

- I onda ih je postalo troje - napisala je ona u opisu.

Među prvima joj je čestitala glumica Dragana Mićalović.

- Jej, čestitam - napisala je ona uz emotikon srca.

Ubrzo je stigla čestitka od Milice Pavlović, koja je poslala samo emotikone - ruke koje se mole i srce, kao znak podrške i toplih želja.

O Silvaninom životu se ne zna mnogo

Silvana je studirala u Dubrovniku gde je nastavila da živi, a za porodicu je jako vezana i sa njima često deli fotografije na mrežama.

Podsetimo, o odnosu sina Niše Saveljića - Nikolasa i Milice Pavlović brujala je javnost, a pevačica je priznala da su bili zajedno iako gotovo nikada ne govori o privatnom životu.

