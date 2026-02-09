Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro izgradila je svoju karijeru daleko od skandala. Ona je otkrila da vodi računa o svakom svom pojavljivanju u medijima koje može da utiče na sliku o njoj i njenoj porodici.

- Ne mogu ja sada sedeti, na primer neka bude Ana Bekuta, pored takve žene i zbijati šale. To ne bi bilo kako treba i umesno. Ne zato što bi moje šale bile neumesne, već iz poštovanja. Opustim se skroz samo kada oko sebe imam ljude koje lično poznajem i za koje znam kako će teći razgovor, sve ostalo vodim računa o tome što prezentujem - objašnjava Slađa i dodaje:

Ovako je nekad Slađa Alegro izgledala:

- Ne želim da obrukam ni svoju kuću ni svoje dete, ona je sada dovoljno velika i svesna da sve što bih ja danas uradila bi moglo da je zaboli ili podigne i svako radi kako misli da treba, ali za mene je to jedini ispravan put - rekla je u emisiji Grand specijal.

Muža upoznala dok je radio kao konobar

Pevačica Slađa Alegro upoznala je supruga dok je radio kao konobar, a njihov brak danas važi za jedan od najskladnijih na estradi.

Ona je preko 10 godina u braku sa Zoranom Dragašem, sa kojim je dobila ćerku Milu. Pevačica se sad dotakla ljubomore i priznala da li je ima i njihovom braku.

- Onaj ko brani ženi da napreduje zato što se boji da će biti jača od njega ili da će završiti više škole, taj čovek nije za tu ženu. Mislim i suprotno. Ako ti brani da izgledaš dobro, ili da se posvetiš sebi sa jednim farbanjem mesečno ili sa nekim bioskopom, taj opet nije za tebe - rekla je Slađa.

