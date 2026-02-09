Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović bio je veoma popularan dvehiljaditih, međutim u jednom momentu se povukao sa javne scene.

Nedavno je šokirao javnost priznanjem da je svoju ženu prevario sa njenim bratom.

Tomović je bio jedan od najpopularnijih dvehiljaditih godina, a mnogi se sećaju i pesme "Jugić" koju je snimio sa Jovanom Pajić.

On je nizao hitove poput: "Na distanci", "Plava motorola", "Nokia", "Sanja, Sanja"... Međutim, iako su mu mnogi predviđali ozbiljnu muzičku karijeru, u jednom momentu on je život promenio iz korena.

On je potvrdio navode da je promenio veru kao i ime i prezime, a onda i piznao da je svoju bivšu suprugu jednom prevario sa njenim bratom od strica.

- Jesam, pa dobro to je bilo zezanje, ona je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote i pala je flaša na nas. Moja žena je čak i navijala da se poljubimo sa jezikom i šta fali? Fino se ljubi ozbiljno ti kažem.

Promenio ime i veru

Bojan Tomović je promenio veru i ime, ističući da je u islamu našao mir. Od tog trenutka zove se Ammar Moštrokol.

- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač za Novu.

Međutim, pevač je ubrzo došao do zaključka da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik.

- Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.

