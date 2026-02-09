Slušaj vest

Stanija Dobrojević u poslednje vreme okrenuta je isključivo sebi, a javnost već neko vreme unazad bruji o svim javnim udarcima koje joj je zadao bivši partner Asmin Durdžić tokom učešća u rijalitiju Elita 9.

Stanija živi život punim plućima, a na svom profilu na Instagramu objavljuje fotografije sa egzotičnih destinacija.

Foto: Printscreen

Sada je Stanija na storiju na Instagramu objavila snimak svog brata Sanija, koji joj je najveća podrška i oslonavc u životu.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

