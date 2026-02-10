Slušaj vest

Mirjana Rutović pojavila se prvi put u javnosti nakon smrti svog muža Željka Rutovića. Ona je sinoć bila na izboru za Mis Srbije, a nosila je crnu haljinu.

11 meseci nakon Željkove smrti u martu 2025. godine, Mirjana se pojavila na javnom događaj. Mirjana je pozirala u društvu influenserke Ivane Slipčević, poznate po nadimku Tačkasta Mara, te nekadašnje misice Milice Jelić.

Bivša misica na događaj je došla sa Željkovom ćerkom Aleksandrom Rutović, koja je do prošle noći, kada je predala krunu novoj devojci, bila Mis Srbije.

Ime Željka Rutović spomenuto u Beloj knjizi MUP-a

Rutović je 90-tih godina važio za jakog člana Zvezdarskog klana, koji je široj javnosti postao poznat nakon emitovanja kultnog dokumentarnog filma "Vidimo se u čitulji". Jedan je od nekolicine aktera filma koji su preživeli prestoničke obračune.

Rutovićevo ime spomenuto je i u "Beloj knjizi" MUP-a iz 2003. u kojoj je označen kao pripadnik zvezdarskog klana Sredoja Šljukića Šljuke. Međutim, iz svih ovih "poslova", Rutović je izašao kao "neosuđivan", a potom je ušao u privatni biznis.

Podsetimo, Rutović je 22. marta 2017. godine u jednom beogradskom hotelu pucao u biznismena Predraga Rankovića Peconija i ranio ga u nogu. Presudom Višeg suda u Beogradu iz novembra 2023. godine Rutović je osuđen na godinu i 10 meseci zatvora.