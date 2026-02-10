Slušaj vest

Ćerka pevačice Kaje Ostojić, Nikolina Dragojlović sa svoje 23 godine postigla je velike uspehe u Americi. Ona radi u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donalda Trampa, a svaki slobodan trenutak koristi za odmor.

Nikolina trenutno uživa u Majamiju odakle je objavila fotografije na svom Instagram profilu. Naime, ćerka Kaje Ostojić je prvo pokazala kako uživa u sunčanom danu, a na sebi je imala dvodelni kupaći kostim, kačket i naočare za sunce.

Nikolina je potom slikala luksuznu jahtu usidrenu u marini, a potom je podelila fotografiju koja prikazuje panoramu grada Majamija i može se zaključiti da uživa za sve pare.

Ćerka naše pevačice Kaje Ostojić godinama već živi u Americi gde studira i sama krči svoj put ka uspehu. Zanimljivo je da je Nikolina uspela da se zaposli u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donalda Trampa.

Kaja ponosna na ćerku

Kaja često ide kod naslednice i ne krije koliko je ponosna na nju. Tako je nedavn otkrila kako se Nikolina snalazi na poslu.

- Bilo nam je fenomenalno u Americi, uživale smo, obilazile smo dosta toga i baš smo se opustile - rekla je pevačica nedavno za Blic i dodala da i dalje ona plaća ručkove iako ćerka sada zarađuje svoj novac.

- Još uvek ja prednjačim u čašćavanju, ali idemo na bolje. Lepo je kada časti. Ona i dal je radi za Melaniju, super joj je na poslu. Sigurna sam da će ona tek napraviti velike stvari, ja verujem u nju - kroz smeh je rekla između ostalog Kaja.

Madonin sin odlepio za Kajinom ćerkom

A njenoj lepoti nije mogao da odoli, čak, ni Roko, Madonin sin! Njih dvoje videli su se u Verbijeru, odmaralištu na švajcarskim Alpima pre nekoliko godina, o čemu su čak pisali i svetski mediji.